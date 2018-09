Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Μέμφις με τουλάχιστον πέντε τραυματίες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μέμφις του Τενεσί, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε νυχτερινό μαγαζί της περιοχής.

Σύμφωνα με το τοπικό Fox13 απ' τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άτομα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά απ' την Πυροσβεστική.

Όπως ανέφερε το τοπικό WREG στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον τέσσερα ασθενοφόρα και η αστυνομία προκειμένου να διερευνήσει το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο πριν τος 3:30 τη νύχτα (τοπική ώρα).

BREAKING: Police are gathered inside Purple Haze nightclub at Lt. George W. Lee/2nd Street in downtown Memphis, where a shooting was reported around 3:30 this morninrg. We’re told 5 people were hurt. 4 of them were shot. Conditions unknown. @WMCActionNews5 pic.twitter.com/SFFimP9FUs

— Brandon Richard (@BrandonLRichard) 10 Σεπτεμβρίου 2018