Τέσσερις τραυματίες από πυρά σε εταιρεία λογισμικού στις ΗΠΑ

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε εταιρεία λογισμικού, στην πόλη Μίντλετον του Ουισκόνσιν στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τα πυρά του ενόπλου.

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου της περιοχής, δήλωσε ότι το νοσοκομείο έχει δεχθεί τέσσερα άτομα, χτυπημένα από πυρά, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Σοβαρά τραυματισμένος είναι κι ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με τις αρχές.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν σημάνει συναγερμό, αποκλείοντας τους κοντινούς δρόμους, δίνοντας εντολή να κλείσουν τα γύρω σχολικά συγκροτήματα και καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Το Μίντλετον είναι μία μικρή πόλη 20.000 κατοίκων στη βόρεια πολιτεία του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ.

Police are responding to an active shooter situation with multiple gunmen at a Middleton office complex. The call to police came in at around 10:25 this morning. Multiple businesses are located in the area and people are being evacuated to a nearby hotel. pic.twitter.com/eteyvRWZoB

— SeehaferNews (@SeehaferNews) 19 Σεπτεμβρίου 2018