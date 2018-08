Πυρά στη Φλόριντα των ΗΠΑ

«Μαζικοί πυροβολισμοί» στο Jacksonville Landing, στο κέντρο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, αναφέρθηκαν από το γραφείο της τοπικής αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το συμβάν.

Παράλληλα, έγινε έκκληση -μέσω twitter- προς τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η έκκληση αφορούσε και τους δημοσιογράφους των μέσων ενημέρωσης, για τη δική τους ασφάλεια.

Επίσης, η τοπική αστυνομία αναφέρθηκε και σε όσους φέρονται να βρίσκονται ήδη στην περιοχή και να κρύβονται, εξαιτίας των πυροβολισμών, συνιστώντας να αναμένουν στις θέσεις τους για την έλευση των δυνάμεων των αρχών προς συνδρομή τους.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 Αυγούστου 2018