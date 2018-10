Πυρά κατά ΜΜΕ με το βλέμμα στις κάλπες

Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο μετά το φονικό στην εβραϊκή συναγωγή και τα τρομοδέματα από οπαδό του στους Δημοκρατικούς και τους επικριτές του, έκανε νέα επίθεση στα ΜΜΕ, αποδίδοντάς τους την ευθύνη για την κατάσταση στη χώρα.

Την ώρα που κορυφώνεται η προεκλογική εκστρατεία, απεκδύθηκε για μια ακόμη φορά των όποιων ευθυνών του και δήλωσε ότι τα ΜΜΕ και οι «ψευδείς ειδήσεις» του είναι ο πραγματικός «Εχθρός του Λαού».

Μέσω Twitter,, κι ενώ έγινε γνωστό ότι ακόμη ένα τρομοδέμα με αποδέκτη τα γραφεία του CNN εντοπίστηκε στην Ατλάντα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στα μέσα ενημέρωσης.

«Υπάρχει μεγάλος θυμός στη χώρα που έχει προκληθεί εν μέρει από τις ανακριβείς, ακόμη και απατηλές ειδήσεις που παρουσιάζονται στις ειδήσεις. Τα ΜΜΕ των ψευδών ειδήσεων, ο Αληθινός Εχθρός του Λαού, πρέπει να σταματήσουν αυτή την ανοιχτή και προφανή επιθετικότητα και να παρουσιάζουν τα γεγονότα με ακρίβεια και σωστά».

There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Οκτωβρίου 2018