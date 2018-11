Πτώση λεωφορείου από γέφυρα με 13 νεκρούς, λόγω καυγά με τον οδηγό

Σε τραγωδία με τουλάχιστον 13 νεκρούς οδήγησε ο διαπληκτισμός που είχε μια επιβάτης λεωφορείου με τον οδηγό στην Κίνα, καθώς έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το λεωφορείο να πέσει από γέφυρα.

Το σοκαριστικό περιστατικό έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας που δείχνουν μια γυναίκα να πλησιάζει τον οδηγό και να τον χτυπά στο κεφάλι. Εκείνος απαντά και ανταποδίδει.

Στη συνέχεια το βίντεο δείχνει τον οδηγό να στρίβει απότομα το τιμόνι του λεωφορείου στα αριστερά, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο και στη συνέχεια μέσα στον ποταμό Γιανγκτσέ, στην περιοχή Τσονγκκίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας.

A dispute and fistfight between a passenger and a bus driver was found to have caused the bus to plunge into the Yangtze River in SW China's Chongqing, leaving at least 13 dead pic.twitter.com/5R0jomAUXt

— China Xinhua News (@XHNews) 2 Νοεμβρίου 2018