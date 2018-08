Ψήνεται η Ευρώπη από το σφοδρό κύμα καύσωνα

Θερμοκρασίες ρεκόρ ενδέχεται να καταγράψουν τα θερμόμετρα τις προσεχές ημέρες στην Ευρώπη, καθώς το κύμα καύσωνα που πλήττει πολλές περιοχές της «γηραιάς ηπείρου» θα κορυφωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μετεωρολόγων, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να σπάσει και το ευρωπαϊκό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας που διατηρείται εδώ και 41 χρόνια (από τον Ιούλιο του 1977), όταν 48 βαθμοί Κελσίου «χτύπησαν» την Αθήνα.

It's going to get dangerously HOT in #Spain, #Portugal and parts of #France this week



Maximum temperatures are expected to potentially hit 45-48C as #heatwave builds



Highest temperature recorded is 47C at Badajoz in 1964 - but that could soon change https://t.co/tzqZwPJCT6 pic.twitter.com/tC1Sundp2O

— The Weather Channel UK (@weather_UK) 2 Αυγούστου 2018