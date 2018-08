Ψάχνουν νέο σκηνοθέτη για τον Τζέιμς Μποντ

Ο Ντάνι Μπόιλ, ο Βρετανός σκηνοθέτης που θα έβαζε την υπογραφή του και στην 25η ταινία του Τζέιμς Μποντ, την τελευταία, όπως όλα δείχνουν, με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, αποχώρησε απ' την παραγωγή όπως έγινε γνωστό σήμερα.

«Ο Μάικλ Τζ. Ουίλσον, η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και ο Ντάνιελ Κρεγκ ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαιτίας καλλιτεχνικών διαφορών, ο Ντάνι Μπόιλ αποφάσισε να μην είναι πλέον ο σκηνοθέτης του Bond 25» σημειώνουν σε μήνυμά τους στον επίσημο λογαριασμό του 007 στο Twitter.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd

— James Bond (@007) 21 Αυγούστου 2018