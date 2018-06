Προτροπές Τραμπ προς Ρεπουμπλικάνους για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο

Το θέμα της μετανάστευσης εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιχειρεί συνεχώς να επιβάλλει μία ακροδεξιά πολιτική, προκαλώντας τις ανάλογες αντιδράσεις.

Με ανάρτησή του στο Twitter, o πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση στη Bουλή των Αντιπροσώπων, ακόμα κι εάν οι Δημοκρατικοί δεν το αφήσουν να «περάσει» στη Γερουσία.

HOUSE REPUBLICANS SHOULD PASS THE STRONG BUT FAIR IMMIGRATION BILL, KNOWN AS GOODLATTE II, IN THEIR AFTERNOON VOTE TODAY, EVEN THOUGH THE DEMS WON’T LET IT PASS IN THE SENATE. PASSAGE WILL SHOW THAT WE WANT STRONG BORDERS & SECURITY WHILE THE DEMS WANT OPEN BORDERS = CRIME. WIN!

