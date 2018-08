Πρωτοβουλίες της κίνησης αστυνομικών PASSPORT για τους Ρομά

Πρωτοβουλίες για την πρόσληψη Ρομά στην Ελληνική Αστυνομία και την ένταση της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά θα αναλάβει το επόμενο διάστημα η κίνηση αστυνομικών PASSPORT (Police Activists for Solidary Societies against POverty and Racist Threat – Ακτιβιστές Αστυνομικοί για Κοινωνίες Αλληλεγγύης εναντίον της Φτώχειας και της Ρατσιστικής Απειλής), μεταξύ άλλων δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση της κοινωνικής περιθωριοποίησης των Ρομά.

Σε ανακοίνωσή της για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά, η κίνηση εκφράζει τεράστια αγωνία και προβληματισμό επειδή παραμένουν ενεργές πολιτικές και πρακτικές «που οδήγησαν την ανθρωπότητα στις πλέον αποτρόπαιες και ακραία ντροπιαστικές στιγμές της», όπως αναφέρουν. Σ'αυτές περιλαμβάνονται οι αστυνομικές πρακτικές της εισβολής σε καταυλισμούς και της υπεραστυνόμευσης, οι οποίες «παρά την αναποτελεσματικότητά τους, εφαρμόζονται από τις αρχές κατ'απαίτηση της "κοινής γνώμης", δήθεν για να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα μελών της ομάδας αυτής», όπως σημειώνει η κίνηση.

Αναφέρονται επίσης στους στιγματιστικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς «γύφτοι» και «αθίγγανοι» ακόμα και από κρατικούς λειτουργούς, τις άτσαλες και αποσπασματικές απόπειρες ενσωμάτωσης, την απαξίωση της ελάχιστης πρόνοιας που παίρνουν ως περιττής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της κίνησης έχει ως εξής: