Πρώτος και σε βραβεία ο Πετρούνιας

Κορυφαίος αναδείχθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής της ενόργανης, Λευτέρης Πετρούνιας, σε δύο κατηγορίες, στα ετήσια βραβεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής (UEG).

Όπως ανέδειξε η ψηφοφορία του κοινού, ο Πετρούνιας πήρε την πρωτιά στην κατηγορία του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς, συγκεντρώνοντας 5.277 ψήφους και ποσοστό 61%. Επίσης, επικράτησε και στη κατηγορία της Κορυφαίας Εμφάνισης της Χρονιάς, με 7.798 ψήφους και ποσοστό 87%.

Your European Outstanding performance of 2017 comes from ... @Petrounias_E

Well done!!! #UEGymnastics pic.twitter.com/JuRRqMVhpv — UEG (@UEGymnastics) 15 Ιανουαρίου 2018

Τιμητική διάκριση και για την ομάδα Γυμναστικής για Όλους της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων, που κατέκτησε το βραβείο στην κατηγορία της Κορυφαίας Ομάδας της Χρονιάς, με 1.703 ψήφους και ποσοστό 58%.