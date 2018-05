Πρωτοποριακή εφαρμογή για την εκπαίδευση κωφών από το ΤΕΙ Κρήτης

Μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τη μετάφραση γραπτού κειμένου στη νοηματική γλώσσα παρουσίασε το ΤΕΙ Κρήτης.

Η παρουσίαση έγινε στο ΤΕΙ Κρήτης, το focus group των Πανεπιστημίων και τοπικών φορέων εκπαίδευσης κωφών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα I-ACE.

Παράλληλα με τις εργασίες του focus group, έγινε πιλοτική εγκατάσταση του προγράμματος στο ειδικό δημοτικό σχολείο κωφών και βαρήκοων παιδιών στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπαίδευση του προσωπικού, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Μέσω του προγράμματος επιτυγχάνεται βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ κωφών και ακουόντων μαθητών και των δασκάλων τους, με αποτέλεσμα οι κωφοί μαθητές να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στη μάθηση και την εκπαίδευση.

Στο focus group συμμετείχαν πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από την Πορτογαλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Ελλάδα και Σλοβενία ενώ το ΤΕΙ Κρήτης συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Παπαδουράκη, τον υποψήφιο διδάκτορα Κωνσταντίνο Καραμπίδη και τον μεταπτυχιακό φοιτητή Κώστα Κορναράκη, ο οποίος είναι κωφός.

Επιπλέον, ο κ. Κορναράκης παρουσίασε τη διπλωματική του εργασία με τίτλο «3D AVATAR AND I-ACE IN THE SERVICE OF THE DEAF PEOPLE», στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Informatics & Multimedia» του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης.