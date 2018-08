Το «Aeroplane» του Leon of Athens απογειώθηκε στις ΗΠΑ

Μεγάλη διάκριση για τον Leon of Athens (κατά κόσμον Τιμολέων Βερέμης), το τραγούδι του οποίου «Aeroplane» ξεχώρισε στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού «Unsigned Only Music Competition», ανάμεσα σε 6.000 συμμετοχές από 95 χώρες.

Ο νεαρός Έλληνας τραγουδοποιός κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Folk/Singer-Songwriter» στον διαγωνισμό που πραγματοποιείται στο Νάσβιλ της Αμερικής με πολύ σημαντικά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής να απαρτίζουν την κριτική επιτροπή, όπως οι Aimee Mann, Grouplove, O.A.R., Frank Foster, David Crowder, Aaron Shust, Jack Ingram, Lydia Loveless, καθώς και πολλοί ακόμη.

Video of Leon of Athens - Aeroplane (Official Video)

«Εδώ και χρόνια, είχαμε λίγους νικητές από την Ελλάδα, έτσι είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι που βραβεύουμε τον Leon of Athens για την επιτυχία του στον διαγωνισμό. Το να κερδίσει κανείς το πρώτο βραβείο σε μία τόσο ανταγωνιστική κατηγορία είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα και ο Leon of Athens αντιπροσωπεύει όλα εκείνα που έχει ένας σημαντικός καλλιτέχνης: δημιουργικότητα, μοναδικότητα και την ικανότητα να δημιουργεί μουσική η οποία θα έχει διάρκεια στο χρόνο» δηλώνουν οι ιδρυτές του «Unsigned Only», Candace Avery και Jim Morgan.