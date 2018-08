Πρόσκρουση οχήματος στην περίφραξη του βρετανικού κοινοβουλίου

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο του Λονδίνου όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στην περίφραξη του βρετανικού κοινοβουλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το euronews, η Σκότλαντ Γιαρντ επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας έχει ήδη συλληφθεί για το περιστατικό.

