Πρόσφυγες και μετανάστες στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης

Ενα πούλμαν με 50 μετανάστριες του δικτύου Μέλισσα επισκέφτηκε την Κυριακή τις πυρόπληκτες περιοχές για να βοηθήσει όπου υπάρχει ανάγκη, ενώ πολλά μέλη μεταναστευτικών κοινοτήτων ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών και συμμετείχαν σε δράσεις στις πυρόπληκτες περιοχές, έδωσαν αίμα για να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες και συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης.

Τις δράσεις συντονίζει το Συμβούλιο Ενταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων.

Οπως επισημαίνει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του Συμβουλίου και αντιδήμαρχος Μετανάστευσης, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, στόχος είναι να υπάρχει διαθεσιμότητα και την επόμενη κρίσιμη εβδομάδα, όταν θα ξεκινήσει το μεγάλο κύμα εξόδου από την Αθήνα για τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου.

Η αυθόρμητη συμμετοχή προσφύγων και μεταναστών στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στις πυρόπληκτες περιοχές από την πρώτη στιγμή μετά τις φονικές και καταστροφικές πυρκαγιές υπογραμμίζει το αυτονόητο, ότι μπροστά στην ανθρώπινη ανάγκη δεν χωρούν ρατσιστικές διακρίσεις και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο διχαστικών διακρίσεων και πολιτικής εκμετάλλευσης από ακραίες ομάδες.

Από τις νέες δράσεις αλληλεγγύης των τελευταίων ημερών, ξεχωρίζει η πρωτοβουλία 146 κρατουμένων των φυλακών Κύπρου, που προσέφεραν τα ημερομίσθια από την εργασία τους τον Ιούλιο και χρήματα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς για τον έρανο που διεξάγεται σε όλη την Κύπρο, μέσω και ραδιομαραθώνιου στο ΡΙΚ που ξεκίνησε την Τρίτη, με στόχο να κατασκευαστεί σε μια από τις πυρόπληκτες περιοχές της Ελλάδας ορφανοτροφείο, πάρκο ή σχολείο, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Η συναυλία που διοργανώθηκε την Τρίτη στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας για τον σκοπό αυτό συγκέντρωσε το ποσό των 100.000 ευρώ.

Συμμετείχαν αφιλοκερδώς η Αννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και τα κυπριακά συγκροτήματα The Fuse, The Boots, Theo and Alex, On Tour, Cashiers και Neon Knights, ενώ το πρόγραμμα παρουσίασε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Η διαχείριση των χρημάτων θα γίνει από το γραφείο του επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ της Κύπρου, Γιάννη Γιαννάκη, σε συνεργασία με την οργάνωση Hope for Children.

Πρωτοβουλίες για συγκέντρωση χρημάτων και ειδών πρώτης ανάγκης σημειώνονται και στη Γερμανία. Ελληνικές κοινότητες, σύλλογοι αλλά και η Εκκλησία συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης και χρήματα.

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων καλεί τις ελληνικές κοινότητες να συνεισφέρουν οικονομικά σε λογαριασμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ στις κοινότητες και στις εκκλησίες συγκεντρώνονται είδη ανάγκης και χρήματα.

Το Δίκτυο Ελληνικών Φορέων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία καλεί σε δωρεές για το Λύρειο Παιδικό Ιδρυμα, ενώ στο Μόναχο ανέλαβαν πρωτοβουλία οι ενορίες Αγ. Γεωργίου και Αγίων Πάντων και εννέα σύλλογοι και φορείς. Ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για τη συγκέντρωση χρημάτων έχει ανοίξει στη βαυαρική πρωτεύουσα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γιατρών Μονάχου.

Εκκληση για δράσεις αλληλεγγύης προς τους πυρόπληκτους της Ελλάδας απηύθυναν η βουλευτής των Γερμανών Πρασίνων Λίζα Μπάντουμ, μέλος της ελληνογερμανικής επιτροπής της γερμανικής Βουλής, και η αντιπρόεδρος της Βουλής, Κλαούντια Ροτ.

Στην Ελλάδα, το δημοτικό συμβούλιο Αρτας αποφάσισε να καταθέσει 30.000 ευρώ για την ανακατασκευή του Λύρειου Ιδρύματος, που παρέχει φροντίδα και εκπαίδευση σε 45 παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους.

Ο Δήμος Αρταίων έχει στείλει είδη πρώτης ανάγκης που συγκέντρωσε την περασμένη εβδομάδα για τους πυρόπληκτους της Αττικής.

Εκκληση προς τους δήμους της Αττικής να συνδράμουν με μηχανήματα έργου και προσωπικό στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών απηύθυνε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, σε απάντηση σχετικού αιτήματος του δημάρχου Μαραθώνα, Ηλία Ψινάκη.

Χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατέθεσε η Διεθνής Ναυτική Ενωση, για να συμβάλει στην ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλει ο Ομιλος Κοπελούζου μέσω της κατασκευαστικής εταιρείας του REDEX Α.Ε. για την αποκατάσταση καμένων σπιτιών κύριας κατοικίας, σε συνεργασία με την πολιτεία και τους δήμους.

Σε ευρεία σύσκεψη χτες στο δημαρχείο Ραφήνας, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Πέτρου Φιλίππου, και συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας, των Δήμων Ραφήνας και Μαραθώνα, του Κέντρου Υγείας Ραφήνας, του ΚΕΕΛΠΝΟ, του ΕΚΚΑ και οργανώσεων, αποφασίστηκε η δημιουργία κοινού συντονιστικού οργάνου μεταξύ των δύο δήμων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής στήριξης, ιατρικής περίθαλψης, ψυχολογικής υποστήριξης, διαχείρισης των φαρμάκων που συγκεντρώθηκαν από προσφορές αλληλεγγύης και την επίλυση ζητημάτων σχετικών με την κοινωνική κάλυψη και την ασφάλιση των πυρόπληκτων.