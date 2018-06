Προς Βαλένθια με ιταλικά πλοία οι 629 μετανάστες

Οι 629 μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Λιβύης και επί 72 ώρες επιβαίνουν στο πλοίο «Aquarius», το οποίο βρίσκεται μπλοκαρισμένο μεταξύ Μάλτας και Ιταλίας που αρνήθηκαν να το δεχθούν, θα μπορέσουν τελικά να αποβιβαστούν στην Ισπανία, η οποία προσφέρθηκε να τους δεχτεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης SOS Méditerranée: «Το Aquarius έλαβε επιβεβαίωση: το λιμάνι της Βαλένθιας είναι ασφαλές. Οι οργανώσεις ανακουφίστηκαν ότι αρχίζει να βρίσκεται λύση. Ωστόσο, είναι εμφανή τα αποτελέσματα της αχρείαστης παραμονής στη θάλασσα για ήδη ευάλωτα άτομα. Προμήθειες έφτασαν στο πλοίο».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο ταξίδι για τους περισσότερους μετανάστες (μεταξύ των οποίων έγκυοι και παιδιά) που υποχρεώνονται για άλλες τέσσερις μέρες να ταξιδέψουν προς την Ισπανία και ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Η SOS Méditerranée διευκρινίζει ότι «οι διασωθέντες θα μεταφερθούν σε ιταλικά πλοία και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε όλοι μαζί προς την Ισπανία».

UPDATE 09h39: #Aquarius received confirmation: Port of Safety is #Valencia, #Spain. Teams relieved that solution starts to be found. However, results are unnecessary prolongation of time at sea for already vulnerable people & reduction of SAR capacity. Supplies now on board. pic.twitter.com/XnqDcS1JnQ

— SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 12 Ιουνίου 2018