Προίκα τριών εκατομμυρίων από το Ιδρυμα Νιάρχος

Ευχάριστες ειδήσεις από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιλέχτηκε ως Νέος Καλύτερος Πολιτιστικός Προορισμός στην Ευρώπη (New Culture Destinations of the Year) στα Leading Culture Destinations 2018. Η διοργάνωση λαμβάνοντας υπόψη της τη μέχρι τώρα πλούσια δραστηριότητα του μουσείου, τόσο στους χώρους των περιοδικών του εκθέσεων στην Αθήνα όσο και στο εξωτερικό, επέλεξε το ΕΜΣΤ ως έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Το ότι το μουσείο, ενόσω βρίσκεται ακόμη σε μεταβατική περίοδο για την πλήρη λειτουργία του, λαμβάνει μια σημαντική διάκριση επιλεγόμενο στους τρεις επικρατέστερους πολιτιστικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2018, αποτελεί διεθνή αναγνώριση και επιβράβευση για τις μέχρι τώρα ενέργειές του, το ενισχύει επικοινωνιακά για τη μετέπειτα πορεία του, ενώ ταυτόχρονα προβάλλεται η χώρα μέσα από έναν θεσμικό της φορέα σύγχρονου πολιτισμού».

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης από τις 17 Ιουλίου έχει αναστείλει την εκθεσιακή του δραστηριότητα, κι όμως αυτό δεν είναι λόγος για να γκρινιάζουμε αλλά για να... πανηγυρίζουμε. Γιατί; Για μια καθοριστική εξέλιξη, καθώς εγκρίθηκε η δωρεά ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και πρέπει να αρχίσουν οι απαραίτητες εργασίες που θα οδηγήσουν το μουσείο στον κύριο στρατηγικό στόχο του, δηλαδή την πλήρη λειτουργία του, με την εγκατάσταση της μόνιμης συλλογής του, στους τρεις τελευταίους ορόφους.

Με τα χρήματα της δωρεάς «θα ολοκληρωθούν το media lounge, η αίθουσα προβολών και συνεδρίων, η βιβλιοθήκη, το αρχείο, το δώμα κ.λπ.», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΜΣΤ. Επίσης θα διενεργηθούν οι διαγωνισμοί για το άνοιγμα στο κοινό των καφέ, πωλητηρίου και εστιατορίου του. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κατόρθωσε να εκπληρώσει τα προαπαιτούμενα της δωρεάς, εγκρίσεις μελετών, παραλαβή κτιρίου, Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, αύξηση στελέχωσης κ.λπ. Μέσα στον Ιούλιο πραγματοποίησε και ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη και την πορεία του μουσείου, με τη δημιουργία του Σωματείου των Φίλων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν είχε προχωρήσει στην πολύτιμη δωρεά που είχε ανακοινωθεί από το 2014, καθώς τότε το μουσείο δεν πληρούσε τα προαπαιτούμενα, και έκτοτε δόθηκε τιτάνιος αγώνας από τη διευθύντρια του ΕΜΣΤ Κατερίνα Κοσκινά, προκειμένου να φτάσουμε σήμερα στις υπογραφές. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί το μουσείο έχει ανάγκη να λειτουργεί σωστά και πλήρως, σύμφωνα με το καταστατικό του», δηλώνει στην «Εφ.Συν» η Κατερίνα Κοσκινά. Διευκρινίζει ότι η συμφωνία προβλέπει την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων εντός 12 μηνών, η ίδια όμως υπολογίζει ότι μπορεί να τα φέρει εις πέρας πιο σύντομα, μέσα σε εννέα μήνες.

Βεβαίως, ορισμένα ερωτήματα παραμένουν ακόμα και με τα νέα δεδομένα:

■ Θα ανοίξει πλήρως για το κοινό το μουσείο το 2019; Αυτή τουλάχιστον ήταν η πιο πρόσφατη δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου, τον περασμένο Φεβρουάριο, για τα επίσημα εγκαίνια, που έχουν καταντήσει γιοφύρι της Αρτας, καθώς μετατίθενται από χρονιά και χρονιά.

■ Θα γίνει αύξηση στον προϋπολογισμό του; Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει το μουσείο να σταθεί στα πόδια του, για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξή του και τη διεύρυνση των συνεργασιών.

■ Θα παραμείνει στο τιμόνι του ΕΜΣΤ η Κατερίνα Κοσκινά, καθώς η θητεία της –όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου– λήγει τον Νοέμβριο του 2018; (Οπως είναι γνωστό διαδέχτηκε την ιδρυτική διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Αννα Καφέτση, μετά την αποπομπή της το φθινόπωρο του 2014 από τον τότε υπουργό Πολιτισμού Κώστα Τασούλα).

Αν δεν ανανεωθεί η θητεία της Κ. Κοσκινά, θα είναι «δίκαιο και ηθικό» για τη νυν διευθύντρια που κατάφερε να οργανώσει σε όλα τα επίπεδα το ΕΜΣΤ, να το ανοίξει, έστω και μερικώς με περιοδικές εκθέσεις, να το βάλει στον διεθνή χάρτη με τη συνεργασία με την documenta και τους 1,5 εκατ. επισκέπτες που παρακολούθησαν τις δράσεις του εκτός συνόρων και να απορροφήσει τώρα τη δωρεά του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος; Ασφαλώς το ότι το μουσείο επιλέχτηκε ως Νέος Καλύτερος Πολιτιστικός Προορισμός στην Ευρώπη για το 2018 εκλαμβάνεται και ως επιβράβευση για το έργο της μέχρι σήμερα.

Το ότι δεν οργανώνει το επόμενο διάστημα εκθέσεις στο κτίριο του Φιξ, αυτό δεν σημαίνει ότι το ΕΜΣΤ σταματάει την εξωστρέφεια και τις συνέργειες. Ετσι, το τρίτο βήμα της σειράς ΕΜΣΤ στον κόσμο αναμένεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στη Ρώμη, με τη συνεργασία της Εθνικής Πινακοθήκης Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea - GΝAMC). Εργα από τη μόνιμη συλλογή του ΕΜΣΤ θα εκτεθούν ανάμεσα σε έργα της μόνιμης συλλογής της GΝAMC, σε έναν πρωτότυπο και πρωτόγνωρο διάλογο.

Ακόμα, στο πλαίσιο του Ετους Πολιτιστικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, και μετά την παρουσίαση της έκθεσης «Κινέζικη ζωγραφική XIEYI: Αριστουργήματα από το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας (NAMOC)» που φιλοξενήθηκε το 2017 στο Φιξ, θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στο NAMOC στο Πεκίνο έκθεση με έργα της μόνιμης συλλογής του ΕΜΣΤ, με επίκεντρο το θέμα της γραφής.