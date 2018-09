Προειδοποιήσεις Τραμπ για την ανακατάληψη της Ιντλίμπ

Η ώρα της επιχείρησης ανακατάληψης της Ιντλίμπ, τον τελευταίο αντικαθεστωτικό θύλακα στη Συρία, πλησιάζει με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί τον Μπασάρ αλ Άσαντ και τους συμμάχους του, να μην εξαπολύσουν «ριψοκίνδυνα» μια «επίθεση».

Θέμα ημερών θεωρείται η τελική πράξη του συριακού δράματος με την προγραμματισμένη από καιρό επίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων και των Ρωσο-Ιρανών συμμάχων τους στην ανταρτοκρατούμενη βορειοδυτική επαρχία της Συρίας, στα σύνορα με την Τουρκία.

Οι εξελίξεις τρέχουν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος. Χρησιμοποιώντας για ακόμη μια φορά το Twitter και απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Συρίας, έγραψε: «Δεν πρέπει (ενεργώντας) ριψοκίνδυνα να επιτεθεί στην Επαρχία Ιντλίμπ. Οι Ρώσοι και οι Ιρανοί θα έκαναν ένα σοβαρό λάθος από ανθρωπιστική άποψη αν έπαιρναν μέρος σε αυτή τη δυνητική ανθρώπινη τραγωδία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να σκοτωθούν. Μην επιτρέψετε να γίνει αυτό!».

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Σεπτεμβρίου 2018