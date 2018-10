Πρόεδρος της Βραζιλίας ο ακροδεξιός Μπολσονάρο

Με μεγάλη πλειοψηφία ο λαός της Βραζιλίας επέλεξε τον φασίστα, μισογύνη και ακραίο νεοφιλελεύθερο Ζαΐρ Μπολσονάρο ως νέο πρόεδρο της χώρας.

Με καταμετρημένο το 88% των εκλογικών τμημάτων, ο Μπολσονάρο κατέκτησε το 55,7% έναντι του αντιπάλου του, Φερνάντο Ανταντ, στον β' γύρο των εκλογών της Βραζιλίας.

Delirious scenes outside Bolsonaro’s condo as news of victorious exit poll sweeps through expectant crowd. @MsKateLyons pic.twitter.com/x3ysPLWIWz

— Dom Phillips (@domphillips) 28 Οκτωβρίου 2018