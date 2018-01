«Τιτίβισμα» Βαρουφάκη με προαναγγελία νέου κόμματος

Μέσω Twitter και με τον δικό του τρόπο σχολίασε ο Γιάνης Βαρουφάκης την επέτειο για τα τρία χρόνια από την πρώτη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και το σχηματισμό της κυβέρνησης με τους ΑΝ. ΕΛΛ. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών δίνει «ραντεβού σε δύο μήνες».

«Πριν τρία χρόνια, σαν σήμερα, ο λαός έδωσε εντολή για τέλος της χρεοδουλοπαροικίας. Η εντολή αυτή παραβιάστηκε. Τελική ήττα όμως δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει τελική νίκη. Ραντεβού σε 2 μήνες (26/3) για ένα νέο ξεκίνημα» έγραψε ο επικεφαλής του DiEM25, ενώ σε άλλη ανάρτησή του στα αγγλικά σημειώνει «Πριν από τρία χρόνια οι Έλληνες αποφάσισαν να ξεσηκωθούν απέναντι στο θάνατο του φωτός. Προδόθηκαν, αλλά δεν ηττήθηκαν. Σε δύο μήνες (26/3) ένα νέο ελληνικό κόμμα συνδεδεμένο με το DiEM25 θα πάρει σάρκα και οστά. Δεν υπάρχει όπως τελική ήττα, όπως και δεν υπάρχει τελική νίκη».

Three years ago today the Greeks decided to rage against the dying of the light. They were betrayed. But never defeated. In two months (26/3) a new DiEM25 affiliated Greek party will come into being. There is no such thing as a final defeat, just as there is no final victory!

