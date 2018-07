«Ποτέ, μα ποτέ μην απειλείς τις ΗΠΑ...»

Μέσα στη νύχτα, με τη γνωστή διπλωματία του Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας την για «συνέπειες που λίγοι στην Ιστορία έχουν υποφέρει».

Η ανάρτηση- ολόκληρη με κεφαλαία - έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες μετά από δήλωση-προειδοποίηση του προέδρου του Ιράν Χασάν Ροχανί προς την Ουάσιγκτον να σταματήσει την εχθρική της πολιτική.

Ο Ροχανί διαμήνυσε στις ΗΠΑ ότι το Ιράν θα μπορούσε να «κλείσει» τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, εάν η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις προκλήσεις.

«Πάντα εγγυόμαστε την ασφάλεια των Στενών» είπε ο Ροχανί μιλώντας σε διπλωμάτες στην Τεχεράνη. «Μη παίζετε με την ουρά του λιονταριού, θα το μετανιώνετε για πάντα. Οποτε επιδιώκει ειρήνη η Ευρώπη, ο Λευκός Οίκος σπέρνει διχόνοια. Οι Αμερικανοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ειρήνη με το Ιράν είναι η μητέρα για κάθε ειρήνη. Οπως και ο πόλεμος θα είναι η μητέρα όλων των πολέμων».

Ο Τραμπ, που έπαιζε γκολφ μέχρι αργά το απόγευμα στο δικό του γήπεδο στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσι, έσπευσε να απαντήσει με την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο:

«Προς τον Ιρανό πρόεδρο Ροχανί: ΠΟΤΕ, ΜΑ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΗΠΑ ΞΑΝΑ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΙΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΠΡΟΣΕΧΕ!»

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

