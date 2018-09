«Πληροφορίες» στη ρωσική έρευνα δίνει πρώην δικηγόρος του Τραμπ

Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, Μάικλ Κοέν, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τον ειδικό εισαγγελέα Μιούλερ στην έρευνά του για τη ρωσική εμπλοκή στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Κοέν, που βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα, για τις οποίες έχει δηλώσει ένοχος, ώστε να πετύχει ευνοϊκότερη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη, δήλωσε ότι παρέχει «κρίσιμες πληροφορίες» στην έρευνα του Μιούλερ χωρίς να υπάρχει συμφωνία συνεργασίας.

Ο Κοέν, πρώην στενός φίλος που έγινε εχθρός, θεωρείται πολύ σημαντικός μάρτυρας στην έρευνα των εισαγγελέων που ερευνούν την πιθανή ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές εκλογές, καθώς ήταν δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ για διάστημα μεγαλύτερο από μία δεκαετία, έχοντας ρόλους κλειδιά τόσο στις επιχειρήσεις του όσο και στην πολιτική του ζωή.

Έχοντας δηλώσει ένοχος για εννέα ομοσπονδιακά αδικήματα τα οποία αφορούν παράνομες πληρωμές τις οποίες έκανε με εντολή Τραμπ, για να αποσιωπηθούν οι ερωτικές και σεξουαλικές σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ με μία πορνοστάρ και ένα «λαγουδάκι» του Playboy. Οι αρχές ελέγχουν αν οι πληρωμές αυτές έγιναν με στόχο να επηρεαστεί η προεκλογική εκστρατεία υπέρ του τότε υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων, Τραμπ.

Το γεγονός της συνεργασίας του με τον εισαγγελέα Μιούλερ αποκαλύφθηκε από Tweet του Κοέν το οποίο αρχικά διαγράφηκε, αλλά ακολούθησε το retweet του δικηγόρου του Κοέν, Λάρι Ντέιβις, στο οποίο αναφέρει ότι είναι πολύ καλό ότι ο Κοέν «παρέχει κρίσιμες πληροφορίες» στην έρευνα και ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια και την πίστη του στην πατρίδα και την οικογένειά του.

Good for @michaelcohen212 in providing critical information to the #muellerinvestigation without a cooperation agreement. No one should question his honesty, veracity or loyalty to his #family and #country over @potus @realdonaldtrump

— Lanny Davis (@LannyDavis) 21 Σεπτεμβρίου 2018