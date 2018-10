Πιέσεις, «απειλές» και παρασκήνιο στην ΠΓΔΜ

Να «σπάσει» την αντιπολίτευση και να εξασφαλίσει τις δέκα επιπλέον ψήφους που χρειάζεται (80 βουλευτές σε σύνολο 120) για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση, όπως προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών, προσπαθεί με κάθε τρόπο ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ την ώρα που οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης (VMRO) επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο πως δεν πρόκειται να ψηφίσει.

Αν ο Ζόραν Ζάεφ δεν κατορθώσει να εξασφαλίσει πλειοψηφία, τότε όλα δείχνουν ότι στις 25 Νοεμβρίου ή το αργότερο στις 2 Δεκεμβρίου θα πρέπει να στηθούν κάλπες και πρακτικά αυτό σημαίνει πως όλες οι εξελίξεις για το ζήτημα της ονομασίας θα μετατεθούν για πολύ αργότερα, ίσως προς το τέλος Απριλίου.

Χαρακτηριστική είναι η σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ στο facebook «Ήρθε η ώρα!», με την οποία παρακινεί τους βουλευτές να αναλάβουν το ιστορικό τους καθήκον.

«Όλοι οι βουλευτές έχουν ιστορικό καθήκον ενώπιον των πολιτών να εξασφαλίσουν την πορεία της χώρας προς τη σταθερότητα και την οικονομική ευημερία. Αυτός είναι ο δρόμος για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., στον οποίο οδηγεί η Συμφωνία των Πρεσπών», έγραψε ο Ζάεφ.

Στις δύο τροπολογίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος που κατατέθηκαν χθες και τις οποίες καλούνται να υπερψηφίσουν οι βουλευτές προστίθεται το επίθετο «Βόρεια» στην ονομασία της χώρας και δίνονται ισχυρότερες εγγυήσεις για τα απαραβίαστο των συνόρων και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Να προχωρήσουν γρήγορα στις απαραίτητες συνταγματικές αλλαγές για την αλλαγή του ονόματος ζητά από τα μέλη της Βουλής της ΠΓΔΜ ο επίτροπος Διεύρυνσης της Ε.Ε. καταγγέλλοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν αναφορές για απειλές κατά βουλευτών του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE που αποκλίνουν από την κομματική γραμμή και θέλουν να υποστηρίξουν την κυβέρνηση στη Βουλή.

«Μέλη του κόμματος που τάχθηκαν κατά της γραμμής του αρχηγού του κόμματος υπέστησαν γι' αυτό κυρώσεις, όπως για παράδειγμα ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του κόμματος που απολύθηκε», σημειώνει σε δηλώσεις του στην αυστριακή εφημερίδα «Der Standard» ο Γιοχάνες Χαν (σ.σ. ο Χαν αναφέρεται στην καθαίρεση του αναπληρωτή γ.γ. του κόμματος, Πέταρ Μπογκόεφσκι, ο οποίος με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο για αγεφύρωτες διαφορές με την ηγεσία του κόμματος και υπογραμμίζει ότι «αυτή τη στιγμή το VMRO-DPMNE βρίσκεται εντελώς στη λάθος πλευρά της ιστορίας»).

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο για ένα κόμμα που έχει την απαίτηση να είναι φιλοευρωπαϊκό και δημοκρατικό γιατί η ευρωατλαντική ολοκλήρωση, που τώρα έχει πλησιάσει επιτέλους πολύ κοντά στην επίτευξή της με τη λύση της διαφοράς για την ονομασία, αναφέρεται ως στόχος και από το VMRO-DPMNE. Όμως αυτό το κόμμα θα πρέπει να ενεργήσει ανάλογα και να καταστήσει δυνατή την έγκριση της Συμφωνίας. Όλα τα άλλα είναι αναξιόπιστα», πρόσθεσε ο Χαν.

Ο Γιοχάνες Χαν ζητά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «να εγκαταλείψει την καταστροφική στάση του και να θέσει το συμφέρον της χώρας και των πολιτών της υπεράνω των κομματικών του συμφερόντων» και απευθύνει σαφή προειδοποίηση να μην υπάρξουν πρόωρες εκλογές καθώς, όπως αναφέρει, σίγουρα θα προξενούσαν μία καθυστέρηση στην εφαρμογή και επικύρωση της Συμφωνίας.

Σε χθεσινοβραδινή ανάρτησή του στο twitter o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ζοζέφ Ντολ, δηλώνει απογοητευμένος από τη στάση των ομοϊδεατών του, του VMRO:

«Μια σημαντική απόφαση εκκρεμεί για το μέλλον της ΠΓΔΜ και ολόκληρης της περιοχής στο πλαίσιο της Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Εξακολουθώ να είμαι απογοητευμένος από τον ρόλο της αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα, η εποικοδομητική συνεργασία πρέπει να υπερισχύει του μποϊκοτάζ. Ο διάλογος μεταξύ αυτών που είναι στην εξουσία της ΠΓΔΜ και της αντιπολίτευσης είναι απαραίτητος καθώς αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος μιας δημοκρατίας που ανθεί»

An important decision looms for the future of the former Yugoslav Republic of Macedonia & the entire region within the #EU & @NATO. I remain disappointed by the opposition's role in this process to date, constructive cooperation must prevail over boycott. 1/2

— Joseph Daul (@JosephDaul) 8 Οκτωβρίου 2018