Πέθανε ο βουλευτής των Εργατικών Πολ Φλιν

Σε ηλικία 84 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Πολ Φλιν, ιστορικό στέλεχος και βετεράνος βουλευτής των Εργατικών, όπως ανακοίνωσε η τοπική οργάνωση του κόμματός του.

Ο Πολ Φλιν εκλεγόταν από το 1987 στο Νιούπορτ Γουέστ, το οποίο εκπροσώπησε στο βρετανικό κοινοβούλιο για σχεδόν 32 χρόνια.

Η τοπική τόνισε πως «ο Πολ είναι ένας ήρωας για πολλούς από εμάς στην οικογένεια Νιούπορτ Γουέστ και λυπούμαστε για την απώλεια. Θα ζητούσαμε το σεβασμό της ιδιωτικότητας της οικογένειας του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Φλιν έπασχε από ασθένεια για καιρό και τον Οκτώβριο, είχε ανακοινώσει πως θα αποχωρούσε από την πολιτική, έπειτα από τρεις δεκαετίες. «Ήταν μια μεγάλη, θαυμάσια, πλούσια εμπειρία» είχε δηλώσει τότε.

Ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν εξέφρασε μέσω Twitter τη θλίψη του για τον θάνατο του πρώην Βρετανού βουλευτή. «Μου προξένησε μεγάλη θλίψη ο θάνατος του καλού μου φίλου Πολ Φλιν», ανέφερε ο Κόρμπιν, χαρακτηρίζοντας τον Φλιν «ανεξάρτητο στοχαστή».

I’m very sad at the passing of my good friend Paul Flynn. He had such love for Newport, knowledge of radical South Wales history and a dry wit. He was an independent thinker who was a credit to the Labour Party. He will be greatly missed.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 17 Φεβρουαρίου 2019