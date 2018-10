Περιστατικό με ένοπλο στο σπίτι του Γκιουλέν στις ΗΠΑ

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας της Πενσυλβάνια βρέθηκαν έξω από την έπαυλη του μουσουλμάνου ιερωμένου Φετουλάχ Γκιουλέν, ανταποκρινόμενες σε περιστατικό με εισβολή ενόπλου εντός της οικίας του αμφιλεγόμενου Τούρκου ηγέτη.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γκιουλέν ένας φύλακας στο κτιριακό συγκρότημα στην Πενσυλβάνια έριξε προειδοποιητικές βολές εναντίον ενός υπόπτου ένοπλου εισβολέα που έπειτα διέφυγε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

#BREAKING: PA State Police are currently respond to the Pennsylvania compound of Turkish cleric @FGulencomEN who Turkey has reportedly demanded by extradited out of the US. Compound is located in Monroe County, PA. pic.twitter.com/peGim2xU3C

— Intel Doge (@IntelDoge) 3 Οκτωβρίου 2018