Περίπατος της Σίτι στη Βασιλεία, σε περιπέτειες η Γιουβέντους

Με το ενάμιση πόδι στους «8» του Champions League βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι που είχε ένα εύκολο βράδυ απέναντι στη Βασιλεία στην Ελβετία. Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση στο Τορίνο μεταξύ της Γιουβέντους και της Τότεναμ.

Οι «πολίτες» επικράτησαν της Βασιλείας με 4-0 δείχνοντας από νωρίς ποιος είναι το αφεντικό της αναμέτρησης. Ο Ιλκάι Γκιουντογάν άνοιξε το σκορ στο 14' με κεφαλιά, στο 18' ο Μπερνάρντο Σίλβα διπλασίασε τα τέρματα της Σίτι και με τρομερό σουτ του Σέρχιο Αγκουέρο έγινε το 3-0 στο 23', κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη των φιλοξενούμενων. Στο 54' με εξαιρετικό πλασέ ο Ιλκάι Γκιουντογάν σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και έγραψε το τελικό αποτέλεσμα.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Βάτσλικ, Λανγκ, Λακρουά, Ταουλάντ Τζάκα, Σούχι, Ριβέρος, Φάμπιαν Φράι, Σερί Ντιέ, Μοχάμεντ Ελιουνούσι (85' Μπουά), Στόκερ (71' Αγέτι), Ομπερλέν.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Έντερσον Μοράες, Γουόκερ, Κομπανί, Οταμέντι, Ντελφ, Φερναντίνιο, Ντε Μπράινε (63' Νταβίντ Σίλβα), Γκιουντογάν, Μπερνάρντο Σίλβα, Στέρλινγκ (57' Σανέ), Αγκουέρο (85' Ντανίλο).

