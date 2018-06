Πέρασε η Γαλλία, έξω το Περού

Με μια πρόκριση κι έναν αποκλεισμό, έκλεισε η δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Η Γαλλία με τη νίκη 1-0 επί του Περού, στο Αικατερίνεμπουργκ, είναι στην επόμενη φάση, ενώ η ομάδα από τη Λατινική Αμερική αποχαιρετά τη διοργάνωση και το τελευταίο της ματς με την Αυστραλία δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον γι' αυτούς.

Το ματς κρίθηκε με ένα γκολ του Εμπαπέ στο 34΄, με κοντινό πλασέ, από πάσα του Ζιρού, με τους Γάλλους να ευνοούνται κι από μια κόντρα που έφερε τη μπάλα ιδανικά στον σκόρερ. Στο πρώτο ημίχρονο γενικά η Γαλλία είχε φανερά το πάνω χέρι.

Στην επανάληψη το Περού ανέβασε ρυθμούς και κατά διαστήματα θύμισε την ομάδα της πρεμιέρας με την Δανία. Είχε ένα σουτ του Ακίνο έξω από την περιοχή, που βρήκε στη συμβολή των δοκαριών, πέντε λεπτά μετά την ανάπαυλα, αλλά παρά την ωραία επιθετική ανάπτυξη που έβγαλε σε κάποιες περιπτώσεις, άλλες καθαρές φάσεις για γκολ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει.

Key stats:



@KMbappe is the first #FRA player to have been born after their World Cup victory in 1998 and score a #WorldCup goal



#PER can no longer progress out of Group C in this year's tournament.#FRAPER pic.twitter.com/9J28KrEWy9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 21 Ιουνίου 2018