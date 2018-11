Πενήντα νεκροί στην πύρινη λαίλαπα της Καλιφόρνιας

Σε καμένα σπίτια και αυτοκίνητα βρέθηκαν πολλοί από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές στην Καλιφόρνια. Τους 48 έφτασαν οι νεκροί στην κομητεία Μπιούτ αυξάνοντας σε 50 τα θύματα σε όλη την πολιτεία, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.

Τα τελευταία έξι πτώματα εντοπίστηκαν χθες στην Πάρανταϊς, μια πόλη όπου ζούσαν 27.000 άνθρωποι και μεγάλο μέρος της μετατράπηκε σε στάχτες από τις φλόγες της λεγόμενης Camp Fire, που έγινε η πιο πολύνεκρη και η πιο καταστροφική φωτιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Ομάδες ιατροδικαστών, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, πέρασαν όλη τη μέρα χτενίζοντας το γεμάτο αποκαΐδια και συντρίμμια σεληνιακό τοπίο και συνεχίζουν να αναζητούν τυχόν άλλα θύματα σε ό,τι έχει απομείνει στον οικισμό αυτής της πόλης.

Περίπου 15 ομάδες ξεκίνησαν σήμερα το πρωί το θλιβερό καθήκον τους. «Δεν υπάρχει καμία τεχνολογία καλύτερη από τη μύτη του σκύλου. Όσο και προηγμένοι να είμαστε, είμαστε κυριολεκτικά κάτω από κουβάδες και φτυάρια» δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Τζιμ ΜακΝτόνελ τόνισε ότι η φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις υποδομές, το δίκτυο ηλεκτροδότησης, το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, τους δρόμους, τα φώτα, και «άλλα πράγματα που κάνουν μια πόλη να είναι πόλη».

Ο σερίφης της κομητείας Μπιούτ, Κόρι Χόνι, ανακοίνωσε πως 100 άνδρες της Εθνοφρουράς στάλθηκαν κατόπιν αιτήματός του να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Περισσότεροι από 228 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται έξι ημέρες μετά την εκδήλωση της πύρινης λαίλαπας, ενώ 250.000 άτομα έχουν εκτοπιστεί και πάνω από 8.800 σπίτια και άλλα κτίρια έχουν καταστραφεί, τα περισσότερα στην Πάρανταϊς.

Την ίδια ώρα ο κίνδυνος από πυρκαγιές στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας δεν έχει απομακρυνθεί, ενώ στη νότια Καλιφόρνια η εικόνα που δίνουν οι αρχές είναι λίγο καλύτερη αφού έθεσαν υπό έλεγχο κατά το 35% την πυρκαγιά Woolsey Fire.

Όμως, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς απειλούνται 57.000 κτίρια δυτικά του Λος Άντζελες και έχουν καεί ήδη εκατοντάδες άλλα στο Μαλίμπου και τις γύρω περιοχές.

#WoolseyFire [update] at E St and Alfa Road Rd, south of Simi Valley (Ventura County) is now 96,314 acres and 35% contained. Unified Command: CAL FIRE, @VCFD_PIO, @LACOFD, LA City Fire, @LASDHQ, and @LAPDHQ https://t.co/Uixyavgxu0 pic.twitter.com/MAJGLPaex3

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) 13 Νοεμβρίου 2018