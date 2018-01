Πειράματα και σε ανθρώπους με επικίνδυνα τοξικά αέρια

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο με τα πειράματα επιστημόνων με επικίνδυνα τοξικά αέρια από τις εκπομπές ρύπων. Γερμανικά μέσα αποκαλύπτουν ότι στις έρευνες συμμετείχαν και άνθρωποι ως πειραματόζωα. Τις έρευνες χρηματοδότησαν οι Volkswagen, Daimler, BMW, οι οποίες δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Stuttgarter Zeitung και Süddeutsche Zeitung το πείραμα έλαβε χώρα μεταξύ του 2012 και του 2015 και σε αυτό άνθρωποι εκτέθηκαν σε επικίνδυνα τοξικά αέρια με στόχο... να αποδειχθεί ότι οι σύγχρονες εκπομπές ρύπων είναι, σε γενικές γραμμές, ακίνδυνες.

Τα τεστ διεξήχθησαν έπειτα από παραγγελία της «Ευρωπαϊκής Ομάδας Έρευνας για το Περιβάλλον και την Υγεία στον τομέα των Μεταφορών« (European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector, EUGT), ένας οργανισμός που δεν λειτουργεί πια και είχε συσταθεί και χρηματοδοτούνταν από τις εταιρείες Volkswagen, Daimler και BMW.

Εστιάζονταν στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις από την εισπνοή διοξειδίου του αζώτου από υγιείς ανθρώπους, όπως επισημαίνουν οι εφημερίδες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο του Άαχεν, όπου 25 άνθρωποι εξετάστηκαν αφού εισέπνευσαν διάφορες ποσότητες αερίων για μερικές ώρες.

Σημειώνεται ότι οι τρομακτικές αποκαλύψεις έρχονται αμέσως μετά την παραδοχή ότι είχαν πραγματοποιηθεί αντίστοιχα τεστ σε πιθήκους. Οι εταιρείες είχαν καταδικάσει τις πρακτικές αυτές και ανακοίνωσαν τη διάλυση του οργανισμού.

«Έπεσαν από τα σύννεφα»

Μετά τη δημοσίευση των αποκαλύψεων οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων δήλωσαν σοκαρισμένοι, καταδικάζοντας τις μεθόδους του πειράματος.

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι «είμαστε πεπεισμένοι ότι οι επιστημονικές μέθοδοι που επελέγησαν ήταν λανθασμένες».

Η Daimler ανακοίνωσε, την Κυριακή, ότι είναι «σοκαρισμένη για την έκταση αυτών των ερευνών και για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν. Καταδικάζουμε τα πειράματα». Παράλληλα, η εταιρεία επισήμανε ότι δεν γνώριζε πώς θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες σημειώνοντας ότι οι ενέργειες του οργανισμού είναι αντίθετες με τις αξίες και τις ηθικές αρχές της Daimler».

Εννοείται ότι η Daimler διαβεβαίωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.