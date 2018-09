Πείνα και παχυσαρκία: δύο όψεις του ίδιου... πλανήτη

Από τη μια μεριά, πάνω από 820 εκατομμύρια συνάνθρωποί μας -περίπου ένας στους οκτώ- πηγαίνουν κάθε βράδυ για ύπνο πεινασμένοι· όχι μόνο στην Αφρική και τη Νότια Αμερική, τις «μητροπόλεις» της πείνας, αλλά και μέσα στις -υποτίθεται- «ανεπτυγμένες» κοινωνίες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Την ίδια στιγμή, από την άλλη, πάνω από 670 εκατομμύρια άνθρωποι -σχεδόν ένας στους εννιά- τρώνε περισσότερο απ’ ό,τι χρειάζονται, με αποτέλεσμα να παλεύουν με την παχυσαρκία...

Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι πως και τα δύο νούμερα αυξάνονται, αντί να μειώνονται, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Κατάσταση της Ασφάλειας Τροφίμων και Διατροφής 2018 (State of Food Security and Nutrition in the World 2018), που είδε χθες το φως της δημοσιότητας.

Για την ακρίβεια, το 2017 ήταν η τρίτη συναπτή χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε παγκόσμια αύξηση στα επίπεδα της πείνας, έπειτα από μια δεκαετία συνεχών μειώσεων.

Η Αφρική είναι η χειρότερα πληγείσα ήπειρος, με σχεδόν το 21% του πληθυσμού της να υποσιτίζεται. Στην Ασία, την πολυπληθέστερη ήπειρο, το 11,4% του πληθυσμού (πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι) υποσιτίζεται, έναντι 6,1% στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 7% στην Ωκεανία και λιγότερο από 2,5% στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Στην Ευρώπη, ωστόσο, δύο χώρες «ξεχωρίζουν» αρνητικά: η Αλβανία (5,5% του πληθυσμού) και η Σερβία (5,6%).

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία συντάχθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (FIDA), τη UNICEF, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού (PAM) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), οι κύριες αιτίες για τη νέα ανησυχητική αύξηση είναι οι πολεμικές συγκρούσεις σε χώρες όπως η Υεμένη, η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και το Αφγανιστάν, και η κλιματική αλλαγή που εντείνει φαινόμενα όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες: τον περασμένο χρόνο, σχεδόν 124 εκατομμύρια άνθρωποι σε 51 χώρες ήταν αντιμέτωποι με υψηλά επίπεδα πείνας, εξαιτίας των πολέμων και των κλιματικών αλλαγών.

Την οξύτερη διατροφική κρίση αντιμετωπίζει πάντως η Υεμένη, όπου ώς και το 35% του πληθυσμού υποσιτίζεται εξαιτίας της συνεχιζόμενης στρατιωτικής «παρέμβασης» της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων της, που σκόπιμα εμποδίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τη Δευτέρα, η γνωστή ΜΚΟ Save the Children προειδοποίησε ότι 600.000 παιδιά στην Υεμένη και άλλες εμπόλεμες ζώνες μπορεί να πεθάνουν από «ακραία πείνα» έως το τέλος του έτους, καθώς οι εμπόλεμες πλευρές εμποδίζουν τις προμήθειες να φτάσουν σε αυτούς που τις χρειάζονται.

Τα Ηνωμένα Εθνη εκφράζουν πάντως ανάλογη ανησυχία για την αύξηση της παχυσαρκίας στους ενήλικες, η οποία αποδίδεται πλέον στις «πολλές μορφές κακής διατροφής» που υπάρχουν σήμερα.

Το πρόβλημα αυτό αποκτάει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς οι άνθρωποι «που ήταν θύματα υποσιτισμού στην παιδική τους ηλικία, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στη συνέχεια να είναι παχύσαρκοι».