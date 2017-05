Το «Πάρτυ στη Βουλιαγμένη» με τον δικό μας αξέχαστο Λούκι Λουκ

Στις 7 Φεβρουάριου 2017 ο δικός μας Λούκι Λουκ μας αποχαιρέτησε οριστικά. Ο αξέχαστος Λουκιανός Κηλαηδόνης έσβησε δυστυχώς πρόωρα και το Αρχείο της ΕΡΤ τιμώντας τη μνήμη του ψηφιοποίησε και ανέβασε στην ιστοσελίδα www.ert.gr και στη διεύθυνση http://www.ert.gr/sti-mnimi-tou-loukianou-kilaidoni-7-fevrouariou-2017/ το «Πάρτυ στη Βουλιαγμένη», από τη μουσική εκπομπή της ΕΡΤ3 «Ατέλειωτο Κοντσέρτο».

Στην εκπομπή προβάλλονται εκτενή αποσπάσματα από την ιστορική υπαίθρια συναυλία του Λουκιανού Κηλαηδόνη που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 1983 στην πλαζ του ΕΟΤ στη Βουλιαγμένη. Η προσέλευση του κόσμου ήταν πρωτοφανής και είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η βραδιά μεταδόθηκε ζωντανά για πέντε ώρες (21:00-02:00), από το Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με συντονιστή τον Γιάννη Πετρίδη.

Εκτός από τον οικοδεσπότη Λουκιανό Κηλαηδόνη συμμετείχαν, στο πιάνο η Νέλλη Σεμιτέκολο, η Αφροδίτη Μάνου μαζί με τους The Three & the Koukos Band, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μικέλης & η Big Band, ο Φώτης Αλέπωρος με χορωδία και μαντολινάτα και η Μαντώ.

Η κινηματογράφηση είχε πραγματοποιηθεί από τους Ηρακλή Παπαδάκη και Διαγόρα Χρονόπουλο. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούγονται σχόλια του Διονύση Σαββόπουλου και του Λουκιανού Κηλαηδόνη από την εκπομπή της ΕΡΤ «Σαν παλιά φωτογραφία» του 2002. Στην ιστοσελίδα του του Αρχείου της ΕΡΤ (archive.ert.gr) και στη διεύθυνση (http://archive.ert.gr/68859/) μπορεί κανείς το σχετικό "Παρασκήνιο" (1989) «Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης και η δεκαετία του ’50» ενώ στη διεύθυνση http://archive.ert.gr/55904/ το «Σαν παλιά φωτογραφία» (2002) «Επεισόδιο:011 Πάρτυ στη Βουλιαγμένη».