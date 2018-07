À Paris...

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σε έναν τελικό που χάρισε πολλές συγκινήσεις είναι αλήθεια, το συγκρότημα του Ντεσάν θριάμβευσε με 4-2 απέναντι στην Κροατία και 20 χρόνια μετά την κατάκτηση του τροπαίου ως διοργανώτρια, το κάνει δικό της ξανά στα γήπεδα της Ρωσίας.

⭐️⭐️ #FRA France have won the 2018 FIFA #WorldCup in Moscow! #FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/fZhmJmxjVh

Η τακτική και ο ποδοσφαιρικός κυνισμός, ήταν οι μεγάλοι νικητές αυτού του τελικού, αφού η Γαλλία από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, απέναντι στους Κροάτες που προσπάθησαν κι έπαιξαν ποδόσφαιρο, έψαξε τον τρόπο να «κλέψει» το ματς, με το ποντάρισμα στην κόντρα και στα εκπληκτικά προσόντα του Εμπαπέ.

Δείτε ΕΔΩ τo LIVE της «Εφ.Συν.» για τον μεγάλο τελικό.

Το ματς κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο στην ουσία. Το γεγονός πως η Γαλλία χωρίς να δοκιμάσει στην ουσία να επιτεθεί καθόλου, κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 2-1, αποδείχθηκε καθοριστικό. Ειδικά απέναντι σε μια ομάδα που προερχόταν από τρεις παρατάσεις και σίγουρα είχε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αφέλεια, από τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Και η τύχη έπαιξε μεγάλο ρόλο βέβαια. Το πρώτο γκολ, αυτογκόλ του Μάντζουκιτς από εκτέλεση φάουλ που περισσότερο κέρδισε ο Γκριζμάν, παρά έγινε στην πραγματικότητα και με τον Πογκμπά να είναι σε θέση οφσάιντ και να πιέζει τον επιθετικό της Γιουβέντους.

Here's where the story ends...



We hope you had fun! #WorldCup pic.twitter.com/UElodrfoLl

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 15 Ιουλίου 2018