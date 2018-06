Παρέμβαση στην «Εφ.Συν.» σχετικά με το άρθρο στοχοποίησης των Εξαρχείων και των καταλήψεων

Στις 14 Μαΐου η Εφημερίδα των Συντακτών δημοσίευσε άρθρο της δημοτικής συμβούλου Αναστασία Λαζαρίδου που αποτελεί συκοφαντική προπαγάνδα και στοχοποιεί καταλήψεις των Εξαρχείων, αλλά και τα Εξάρχεια σαν γειτονιά αγώνα και προλεταριακής αυτοοργάνωσης. Σαν άνθρωποι που ζούμε και αγωνιζόμαστε στα Εξάρχεια, νοιώθουμε ότι είναι καθήκον μας και ευθύνη μας να απαντήσουμε σε αυτή τη συκοφαντική πολεμική.

Η ΕφΣυν, η οποία θέλει να πλασσάρεται ως 'ανεξάρτητη', αναπαρήγαγε ένα πολεμικό ανακοινωθέν του κράτους, στοχοποιώντας τα Εξάρχεια, χωρίς κανένα σεβασμό για τους πρόσφυγες και τους ανθρώπους που ζουν στις καταλήψεις. Το άρθρο αυτό -που βρίθει από προσβολές που ξεφεύγουν απ' τα όρια της δημοσιογραφίας- παρουσιάζει τα Εξάρχεια και τις καταλήψεις της γειτονιάς ως μαφιόζους, ναρκέμπορους και διακινητές ανθρώπων. Στα συμπεράσματά του, προσκαλεί για ευρεία αστυνομική καταστολή στη γειτονιά. Είναι σαφές, ότι πρακτικές όπως έκκαθάριση' που αναφέρονται και αποσκοπούν στο να εφαρμοστούν πάνω σε ανθρώπους είναι βαθυά ρατσιστικές. Το κράτος έχει σχέδια για τα Εξάρχεια. Μια νέα επιχείρηση προετοιμάζεται στη γειτονιά, ενάντια στις καταλήψεις, σε αγωνιστές αλλά και σε ένα πλήθος ανθρώπων, κυρίως μεταναστών, που ζουν στο δημόσιο χώρο, και τα φερέφωνα που λειτουργούν στη σκιά του κράτους είναι κομμάτι αυτής προεργασίας. Είτε είναι σε άμεση μισθοδοσία από το κράτος είτε δουλεύουν 'συνεργατικά' για τις μπίζνες της καθεστωτικής προπαγάνδας. Το φερόμενο ως 'άρθρο' καθορίζει το στόχο πάνω στα Εξάρχεια και αποτελεί καθαρή απειλή. Η συστράτευση της αριστεράς στην κατασταλτική πολιτική εκπληρώνει τον ολοκληρωτισμό. Πλέον, σύσσωμες οι καθεστωτικές δυνάμεις διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο, με κοινή αιχμή την αστυνομική και παρακρατική καταστολή και με συμπληρωματικές μεθόδους. Άλλωστε, η κρατιστική αριστερά εχθρεύεται τον αναρχισμό και την κοινοτική αυτο-οργάνωση και γι'αυτό επιτίθεται στη γειτονιά που αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής των κοινωνικών προταγμάτων του αναρχικού κινήματος.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σκοπιμότητες κρύβονται πίσω από τις κατηγορίες 'ναρκωτικά' και 'μαφίες'. Διότι, σε αυτό το σενάριο παραλείπεται εντελώς το γεγονός ότι το ίδιο το κράτος είναι η μεγαλύτερη ναρκομαφία. Οι μαφίες είναι μια σφιχτή οργάνωση, ιεραρχική και προσδεδεμένη με το κράτος λόγω των εξουσιαστικών συμφερόντων και δομών της. Απέναντι σε τέτοιες κανιβαλικές δομές, στα Εξάρχεια άνθρωποι και διαφορετικότητες απ'όλο το κόσμο επιχειρούν μια κοινοτιστική συνύπαρξη -δίχως να εξαρτώνται από καμία εξουσιαστική δομή- ένα πραγματικά οικουμενικό έδαφος. Με την παραπάνω ψευδή συνθηματολογία στοχοποιείται η αυτοοργάνωσή μας ώστε να υποταχθεί η γειτονιά στον έλεγχο της εκμετάλλευσης. Τα Εξάρχεια είναι ένα έδαφος όπου επιχειρείται η αυτοδιεύθυνση των από κάτω. Είναι ένα παράδειγμα προλεταριακής αυτοοργάνωσης, όπου δίνονται άμεσες απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα των καταπιεσμένων, αυτόνομα από την εξουσία. Καταλήψεις άδειων κτιρίων για να καλύψουμε τις ανάγκες στέγασης, συλλογική προμήθεια τροφής, αυτοοργανωμένες δομές υγείας, συγκρότηση συλλογικής αυτοάμυνας απέναντι στη καταστολή και την εξουσιαστική επιβολή. Η επίθεση στη γειτονιά αποσκοπεί στο ξερίζωμα αυτής της πολιτικής ταυτότητας των Εξαρχείων. Διότι σε αυτή την ιστορική συγκυρία, όπου εντείνονται η κοινωνική αδικία, η εκμετάλλευση και η λεηλασία, το έδαφος αυτό αποτελεί μια χειροπιαστή προοπτική, αλλά και ορμητήριο του αγώνα ενάντια στο κράτος-μαφία.

Ο πόλεμος ενάντια στα Εξάρχεια δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Ο στόχος υπάρχει παντού και είναι ο αντικρατικός αγώνας. Η συντριβή των Εξαρχείων θα σημάνει ταυτόχρονα τη συντριβή όλων των εγχειρημάτων αυτοοργάνωσης σε όποια γειτονιά κι αν βρίσκονται. Και γι'αυτό ο μηχανισμός δουλεύει πυρετωδώς για “να γίνουν τα Εξάρχεια σαν κάθε γειτονιά”, ώστε να μπορεί μετέπειτα να δηλώσει πως “κάθε γειτονιά θα γίνει σαν τα Εξάρχεια”, απόλυτα ελεγχόμενη από το κράτος και το κεφάλαιο.

Η μέθοδος της παραπληροφόρησης είναι ένα εργαλείο βιοπολιτικού πολέμου. Η πρακτική της εγκληματοποίησης μιας πολιτικοποιημένης γειτονιάς μέσω της προπαγάνδας με τη συνδρομή των ΜΜΕ είναι ο βασικός πυλώνας αυτού του ιδιαίτερου πολέμου. Αυτό που επιχειρείται η αποίκιση ενός πεδίου που αγωνίζεται για την αυτονόμηση από την εξουσία. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι παρόμοιες μέθοδοι αποικιοποίησης χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη και στην Τουρκία. Τα ΜΜΕ ως εργαλείο της εξουσίας χρησιμοποιούνται για την εξαφάνιση ολόκληρων περιοχών και πληθυσμών, όπως το Κουρδιστάν. Ότι δεν αναπαρίσταται στα μέσα γίνεται αόρατο. Ταυτόχρονα το εργαλείο της μαύρης προπαγάνδας χρησιμοποιείται σε άμεση σύνδεση με κερδοσκοπικά επενδυτικά συμφέροντα για την ισοπέδωση ολόκληρων γειτονιών, όπως το Tarlabasi, που κατεδαφίστηκε για να χτιστεί ένα γιγάντιο εμπορικό κέντρο. Η πραγματική ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε αυτό το καθεστώς βρίσκεται υπό διωγμό. Είναι χυδαίο να επικαλείται αυτήν την ταυτότητα μια εφημερίδα που συνδράμει στον πόλεμο ενάντια σε ένα κοινωνικό υποκείμενο, μέσα στο οποίο βρίσκονται και δημοσιογράφοι οι οποίοι διώκονται από το τούρκικο καθεστώς ακριβώς λόγω της αρνησής τους να προδώσουν το ήθος της ανεξάρτητης και μαχόμενης δημοσιογραφίας.

Οι κυβερνήσεις και τα εθνικά κράτη, στην εξυπηρέτηση των οποίων δουλεύει και η συγκεκριμένη εφημερίδα, είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για τον εκτοπισμό ανθρώπων σε όλο το κόσμο. Μιλάμε για πρόσφυγες και μετανάστες, που ο διωγμός τους από πολέμους και φτώχεια συνεχίζεται και εδώ, με την παρανομοποίησή τους, με δολοφονίες στα σύνορα, αιχμαλωσία, απελάσεις, και απομόνωση σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τέτοιοι άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο στις καταλήψεις και στα Εξάρχεια ειδικά, και γι'αυτό η καταστολή των Εξαρχείων αποτελεί αντικειμενικά ρατσιστική πολιτική, κομμάτι της πολιτικής ελέγχου των μεταναστών. Η λοιδορία των αυτοοργανωμένων δομών στέγασης και συνοργάνωσης ντόπιων και μεταναστών προμοτάρει τον εγκλεισμό, τον αποκλεισμό, των φυλετικό διαχωρισμό και τον έλεγχο που εφαρμόζονται με την 'φιλοξενία' του κράτους.

Η ιστορία και η παρακαταθήκη της αντίστασης και των αγώνων σε αυτή τη γειτονιά, όμως δεν ξεπουλιούνται στο κράτος και στα επενδυτικά σχέδια των καπιταλιστών. Επειδή εδώ φτάσαμε με τη μνήμη ιστορικών αγώνων, είτε στα Εξάρχεια είτε από αλλού, νοιώθουμε ως απόγονοι των αγώνων, κρατώντας αυτή την παρακαταθήκη στην αμεσότητα των κοινών μας αγώνων. Σήμερα παρεμβαίνουμε σ'αυτή τη μηχανή πολέμου του κράτους για να σαμποτάρουμε τη λειτουργία της. Δημοσιεύουμε τον λόγο μας, μεταφέροντας το οδόφραγμα του πολέμου εδώ που παράγεται η προπαγάνδα στο όνομά μας. Μετράμε ήδη αρκετούς αιχμαλώτους και πληγέντες σε αυτόν τον πόλεμο. Όπως η εκδικητική φυλάκιση σε 13μιση χρόνια του μετανάστη συλληφθέντα από τις 6 Δεκέμβρη του 2016, ή τις πρόσφατες προφυλακίσεις 8 νεολαίων μετά από συγκρούσεις με τα ΜΑΤ στη Χ. Τρικούπη, και την επιχείρηση-σκούπα των μπάτσων στη πλατεία στις 8 Ιούνη με συλλήψεις και ξυλοδαρμούς στο σωρό.

Σε αυτή τη συγκυρία δηλώνουμε ότι η αποφασιστικότητά μας απέναντι στο κράτος, το παρακράτος και τον φασισμό παραμένει. Η εκμετάλλευση, η βία και η κυβερνητική διαφθορά είναι εγγενή χαρακτηριστικά κάθε έθνους-κράτους, υπό κάθε ηγεσία. Η αντίστασή μας μπορεί να μην αφυπνήσει τους πάντες, αλλά ούτε θα κοιμηθούν ήσυχα.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΥΡΚΟΥΤ ΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατάληψη Rosa de Foc, Κατάληψη GARE, Κοινότητα Καταλήψεων Κουκακίου, σύντροφοι, συντρόφισσες

*Το παραπάνω κείμενο θα δημοσιευθεί ως έχει στο φύλλο της «Εφημερίδας των Συντακτών», την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018.

ΕΦ.ΣΥΝ.

Το κείμενο στα αγγλικά

On the 14th of May, the newspaper Ef.Syn. published an article of municipal counselor Anastasia Lazaridou, which is slanderous propaganda and which targets the squats of Exarchia, but also Exarchia as a neighborhood of proletarian self-organization. As people who live and struggle in Exarchia, we feel it is our duty and responsibility to answer this slanderous polemic.

The newspaper, which sells itself as 'independent', reproduced the state's war announcement, targeting Exarchia, with no respect for the refugees and the people who live in the squats. This article -which is full of insults beyond the boundaries of journalism- presents Exarchia and its squats as mafia, drug dealers and human traffickers. In its conclusions it invites and incites a mass police operation in the neighborhood. It is clear that practices such as 'mass sweeping', which refer to and are to be implemented on people are deeply racist. The state has its plans for Exarchia. A new operation is being prepared in the neighborhood, against the squats, against fighters but also against a mass of people, mainly migrants, who live in the public space, and the mouthpieces of the state who operate in its shadow, are part of this preparation. Whether directly paid by the state, or whether they work 'cooperatively' for the business of state propaganda. This 'article' sets the target on Exarchia and stands as a clear threat. When the Left joins the repressive policies, it completes totalitarianism. Today, the regime forces join together in conducting this war, with common point, the police and parastatal repression, and with complementary methods. In any case, the statist Left is hostile to anarchism and to communitarian self-organization. This is the reason it attacks the neighborhood which is a paradigm of manifestation of the anarchist movement's social visions.

We are well aware of the intentions behind the charges 'drugs' and 'mafia'. Because in this scenario, the fact that the state itself is the biggest drug mafia, is completely silenced. Mafias are tight organizations, hierarchical and attached to the state via their authoritarian interests and structures. Against these cannibalistic structures, in Exarchia people and different existences from all over the world attempt a communitarian coexistence, without depending on any authoritarian structure; a truly international ground. With the aforementioned false battle cry, our self-organization is targeted so as to submit the neighborhood to the control of exploitation. Exarchia is a ground where the self-direction of the social base is attempted in practice. It is a paradigm of proletarian self-organization, where immediate answers are given to everyday problems of the oppressed, autonomously from authority. Squatting empty buildings to cover our housing needs, collective provision of food, self-organized health structures, constructing our collective self-defense against repression and authoritative imposition. The attack against the neighborhood aims to uproot this political identity of Exarchia. Because in this historical juncture, where social injustice, exploitation and pillaging is intensified, this ground stands as a tangible vision, but also a storming ground for the struggle against the mafia-state.

The war against Exarchia is not limited geographically. The target exists everywhere and it is the struggle against the state. Crushing Exarchia will mark simultaneously the crushing of all self-organized projects, in all neighborhoods. And this is why the mechanisms are working feverishness so that “Exarchia becomes like all other neighborhoods, so that they can then declare that “every neighborhood will become like Exarchia”, under the total control of capital and the state.

The method of misinformation is a tool of biopolitical warfare. The practice of criminalizing a politicized neighborhood through propaganda, with the contribution of the media, is a basic pillar of this special war. What is attempted is the colonization of a field that struggles for its autonomy from authority. We know first hand that similar methods of colonization are utilized all over Europe as well as in Turkey. Media as a tool of authority is used to wipe entire areas and populations off the map, like Kurdistan. Whatever is not represented in the media becomes invisible. At the same time the tool of black propaganda is used in direct connection to profit making interests for the annihilation of entire neighborhoods such as Tarlabasi, which was demolished in order to build a giant shopping mall. The real independent journalism is under persecution in this regime. It is obscene to invoke this identity as a newspaper which aids the war against a social subject, within which are also journalists who are persecuted by the Turkish regime precisely because of their commitment to independent and combative journalism.

Governments and nation-states, in the service of which the particular newspaper works, are directly responsible for the uprooting of people around the world. We are talking about refugees and migrants, whose persecution from war and poverty continues here, by their illegalization, with murders in the borders, captivity, deportations and isolation in concentration camps. Such people find refuge in the squats and in Exarchia particularly, which is why the repression of Exarchia is an objectively racist policy, part of the policies for the control of migrants. Slander against the self-organized structures of housing and common organization of locals and migrants promotes incarceration, isolation, racial segregation and control, all of which are implemented by the 'hospitality' of the state.

The history and the legacy of the resistance and of the struggles in this neighborhood cannot be sold out to the state and investment plans of capitalists. Because here we arrive carrying the memory of historical struggles, whether in Exarchia or elsewhere, keeping this legacy through the immediacy of our common struggles. Today we intervene in this war machine of the state in order to sabotage its operation. We are publishing our speech by transferring the barricade of this war here, where the propaganda in our name is produced. We are already counting many captives and injured in this war. Such as the vindictive imprisonment of the migrant arrestee from the 6th of December '16 to 13 and a half years, or the recent pre-trial detentions of 8 youth following clashes with riot cops in Ch. Trikoupi, and the police sweep operation on the square on the 8th of June with arrests and beatings at random.

In this juncture, it is necessary to declare that our determination against the state, the para-state and fascism remains. Exploitation, violence and government corruption are inherent characteristics of every nation state, under any leadership. Our resistance may not awaken everyone, but surely they will not sleep easy.

NO EXTRADITION OF FIGHTER TURKUT KAYA TO TURKEY

Squat Rosa de Foc, Squat GARE, Koukaki Squat Community, comrades

* This will be published by «EfSyn» on the edition of Thursday 28 June 2018.

EfSyn