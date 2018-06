«Παραμένει πυρηνική απειλή η Βόρεια Κορέα»

Δεν πέρασαν παρά δέκα ημέρες από τη συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου και ο Αμερικανός πρόεδρος ξιφούλκησε κατά της Πιονγιάνγκ, υποστηρίζοντας ότι η πυρηνική απειλή παραμένει.

Σε διάταγμα που εξέδωσε την Παρασκευή, με το οποίο επεκτείνονται για ακόμη δύο χρόνια το «καθεστώς έκτακτης κατάστασης εθνικής ανάγκης» και οι οικονομικές κυρώσεις προς τη Βόρεια Κορέα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το πυρηνικό οπλοστάσιο «εξαιρετικά μεγάλη απειλή».

Βέβαια, μετά τη συμφωνία της Σιγκαπούρης, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι «δεν υφίσταται πλέον πυρηνική απειλή από την πλευρά της Βόρειας Κορέας». Ενδεικτικό ήταν το tweet που έκανε μόλις επέστρεψε στις ΗΠΑ:

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιουνίου 2018