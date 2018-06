«Παρακαλώ πολύ, κυρία Σπυράκη...»

Για παράφραση των όσων ανέφερε στο ρεπορτάζ του στη FAZ, σχετικά με διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην ακυρώσει τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ σε περίπτωση που εκλεγεί πρωθυπουργός, κατηγορεί την εκπρόσωπο Τύπου της Ν.Δ,. Μαρία Σπυράκη, ο Γερμανός δημοσιογράφος Michael Martens, που υπογράφει το κείμενο.

Μετά τη χθεσινή κόντρα και την πρώτη διάψευση απ' τη ΝΔ, οπότε ο δημοσιογράφος διευκρίνισε ότι «δύο πηγές στο Βερολίνο τού είπαν ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι υπέρ της λύσης αλλά πρέπει να κάνει φασαρία για να κρατήσει τη Ν.Δ. Ενωμένη», η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σήμερα μέσω Twitter.

«Είναι επίσημο: Η ΝΔ είναι έτοιμη να ψηφίσει κατά της επικύρωσης της συμφωνίας. Παρακαλώ ελέξγτε τις πηγές σας» έγραψε η Μαρία Σπυράκη στον λογαριασμό για να λάβει στη συνέχεια την εξής απάντηση:

«Αγαπητή κυρία Σπυράκη, αν αναπαράγετε αυτά που λέω, σας παρακαλώ κάν'τε το σωστά. Οι πηγές μου ποτέ δεν μου είπαν ότι η Ν.Δ. θα ψηφίσει την επικύρωση της συμφωνίας με την ΠΓΔΜ. Φυσικά η Ν.Δ. Θα είναι εναντίον. Αυτό που έγραψα ήταν ότι: "Μου είπαν πως ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε αρκετούς συνομιλητές ότι δεν θα πήγαινε κατά της συμφωνίας αν εκλεγόταν πρωθυπουργός"».

Dear @MariaSpyraki, if you quote me, please quote me correctly. My sources never

told me ND would vote for ratification of the Fyrom-deal. Of course ND will be

against it. What I wrote was: I was told Mitsotakis assured several

interlocutors he´d not go against the deal once PM. https://t.co/qWiL5psDDG

— Michael Martens (@Andric1961) 19 Ιουνίου 2018