Η Νίκι Χέιλι, η πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, παραιτείται. Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Νίκι Χέιλι θα «φύγει από τη διοίκηση στο τέλος του χρόνου».

Όπως είπε έκανε δεκτή την παραίτησή της, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ σπουδαίο άνθρωπο», που «τα καταφέρνει» και ότι μαζί «επίλυσαν πολλά προβλήματα».

Εξήγησε ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ ζήτησε «λίγο χρόνο εκτός πολιτικής».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Twitter είχε ανακοινώσει ότι περιμένει τη φίλη του Νίκι Χέιλι στο Οβάλ Γραφείο στις 10.30 το πρωί (17.30 ώρα Ελλάδας) όπου θα του έκανε «μια σημαντική ανακοίνωση».

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Οκτωβρίου 2018