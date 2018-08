Παραδέχεται και συνεχίζει με τα... fake news

Χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί μήνες γεμάτοι έρευνες, δημοσιεύματα και, κυρίως, διαψεύσεις για να παραδεχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ο γιος του επιχείρησε να λάβει πληροφορίες από τη Ρωσία για τη Χίλαρι Κλίντον κατά την προεκλογική περίοδο του 2016. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχθηκε τις επαφές, αλλά με τον... δικό του τρόπο.

Σε tweet του ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης προτού φτάσει στην παραδοχή. «Τα Fake News μεταδίδουν ένα μύθευμα ότι ανησυχώ για τη συνάντηση που είχε ο υπέροχος γιος μου Ντόναλντ στον Πύργο Τραμπ. Ήταν μια συνάντηση για να λάβει πληροφορίες για έναν αντίπαλο, απολύτως νόμιμη, κάτι που γίνεται συνεχώς στην πολιτική και δεν οδήγησε πουθενά. Δεν γνώριζα τίποτα!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Αυγούστου 2018