Πανικός σε συναυλία: έξι νεκροί, πάνω από εκατό τραυματίες

Έξι νεκροί, εκ των οποίων πέντε ανήλικοι, και 120 τραυματίες, δώδεκα από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν προκλήθηκε πανικός κατά τη διάρκεια συναυλίας σε κλαμπ κοντά στην ιταλική πόλη Ανκόνα.

Οι θεατές άρχισαν να απομακρύνονται ξαφνικά και να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον όταν μέσα στο κλαμπ «Μπλε Φανάρι», όπου έδινε συναυλία ο ράπερ Sfera Ebbasta, έριξαν σπρέι πιπεριού.

«Χορεύαμε και περιμέναμε να ξεκινήσει η συναυλία όταν αισθανθήκαμε έντονη οσμή. Τρέξαμε προς μία από τις εξόδους κινδύνου, όμως τη βρήκαμε κλειστή, με τους ανθρώπους της ασφάλειας να μας λένε να επιστρέψουμε πίσω», περιέγραψε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης 16χρονος τραυματίας, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ανκόνας μαζί με ακόμη 34 άτομα.

Τα θύματα είναι τρία κορίτσια και δύο αγόρια (όλοι ανήλικοι), καθώς και μια γυναίκα που συνόδευε την κόρη της στη συναυλία.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 Δεκεμβρίου 2018