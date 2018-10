Πανικός από σεισμό 4,8 Ρίχτερ στην Ιταλία

Μνήμες από τους καταστροφικούς σεισμούς πριν δύο χρόνια στην Ιταλία ξύπνησε τη νύχτα η δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή της Κατάνης της Σικελίας, που προκάλεσε μικροτραυματισμούς και ζημιές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 40 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, αλλά κανείς δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Περιορισμένες ζημιές υπέστησαν εκκλησία στην περιοχή Σάντα Μαρία Λικοντία και αγροτικές κατοικίες της περιοχής.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος εννέα χιλιόμετρα στους νότιους πρόποδες της Αίτνας, ενώ ακολούθησαν άλλοι τρεις, μικρότερης έντασης. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε περιοχές με μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο, όπως οι Συρακούσες, η πόλη Έννα και η Μεσσίνα.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας μαζί με πυροσβέστες ξεκίνησαν την εκτίμηση των ζημιών και έκλεισε δρόμους.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 12km da Catania, Italia. 39 segnalazioni in un raggio di 33km. Scarica la app da https://t.co/SZGUUlMMBh per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/6QPGMLwNA5

— sismoalert (@alerta_sismo) 6 Οκτωβρίου 2018