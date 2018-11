Πακιστάν: ένοπλη επίθεση στο κινεζικό προξενείο

Ισχυρή έκρηξη και ανταλλαγή πυρών στο προξενείο της Κίνας στο Καράτσι, την πρωτεύουσα της νότιας επαρχίας Σιντ.

Δύο αστυνομικοί είναι νεκροί ενώ η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και πυροβολισμοί ακούγονται μέσα από το προξενείο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας, Μοχάμεντ Ασφάκ, οι δράστες που εισέβαλαν στο κτίριο είναι περισσότεροι από δύο και ένας σκοτώθηκε όταν πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε στο γιλέκο του.

Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν πλάνα στα οποία εικονίζεται στήλη πυκνού καπνού μετά την έκρηξη.

Το προξενείο είναι αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Breaking: The Chinese consulate in Karachi, Pakistan, is under attack by gunmen. pic.twitter.com/BTrLECV0N7

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 Νοεμβρίου 2018