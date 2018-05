Παγκόσμια κατακραυγή μετά την ημέρα σφαγής

Αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη μετά από την ματωμένη Δευτέρα στη Γάζα, καθώς κράτη καταδικάζουν τις δολοφονίες των Παλαιστινίων, ενώ ασκούν διπλωματική πίεση προς το Ισραήλ. Διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις του πλανήτη, έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τη στιγμή που ακόμη και η Νότια Αφρική καταδικάζει, οι ΗΠΑ συγχαίρουν το Τελ Αβίβ για την... αυτοσυγκράτηση που έδειξε.

Τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 2.500 τραυματίστηκαν στις χθεσινές συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Κι ενώ οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ασκήσουν βέτο σε ψήφισμα του ΟΗΕ για ανεξάρτητη έρευνα για το μακελειό, πολλά κράτη ασκούν διπλωματικές πιέσεις στις αντιπροσωπείες του Ισραήλ στις χώρες τους και όχι μόνο.

Πιο έντονη αντίδραση ήρθε από την Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν να χαρακτηρίζει το Ισραήλ «κράτος-τρομοκράτη» και να κηρύσσει τριήμερο πένθος στη χώρα και να ανακοινώνει μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή.

Την ίδια στιγμή η Άγκυρα ανακάλεσε τους πρεσβευτές της από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ενώ, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ζήτησε από τον πρέσβη του Ισραήλ στην Τουρκία να εγκαταλείψει τη χώρα «για κάποιον καιρό»

Στον Τούρκο πρόεδρο απάντησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζοντάς τον υποστηρικτή της Χαμάς και ζητώντας να μην κάνει μαθήματα ηθικής. «Ο Ερντογάν είναι ανάμεσα στους υποστηρικτές της Χαμάς και αναμφίβολα γνωρίζει από τρομοκρατία και σφαγές. Τον συμβουλεύω να μην μας κάνει μαθήματα ηθικής» είπε ο εκπρόσωπος του Τελ Αβίβ.

Στην αντιπαράθεση πήρε μέρος και ο πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο οποίος κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Παράλληλα, η Τουρκία ζήτησε σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας την Παρασκευή.

Στα όρια του... εξωφρενικού, όμως, είναι οι δηλώσεις της εκπροσώπου των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι, η οποία έδωσε συγχαρητήρια στο Ισραήλ για την «αυτοσυγκράτηση» που έδειξε και επέρριψε όλες τις ευθύνες στη Χαμάς.

«Η Χαμάς προωθεί τη βία εδώ και χρόνια προτού οι ΗΠΑ αποφασίσουν να μεταφέρουν την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ» είπε η Χέιλι και πρόσθεσε ότι «Καμία χώρα σε αυτόν τον θάλαμο δεν θα έδειχνε τόση αυτοσυγκράτηση όσο το Ισραήλ»

«Οι ΗΠΑ εκφράζουν τη λύπη τους για τους θανάτους όμως υπάρχει πολλή βία στην περιοχή» συμπλήρωσε η Αμερικανίδα αξιωματούχος επισημαίνοντας ότι λυπάται διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν συζητά αρκετά σχετικά με τις ενέργειες του Ιράν στη Συρία και την Υεμένη.

Το Βερολίνο εκφράστηκε θετικά στη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τη σφαγή δεκάδων Παλαιστινίων με τον εκπρόσωπο της Άνγκελα Μέρκελ να σημειώνει ότι «η βία μας ανησυχεί ιδιαίτερα και είναι τρομερό να χάνουν τόσοι άνθρωποι τις ζωές τους».

Βέβαια, ο Στέφαν Ζάιμπερτ άφησε αιχμές και κατά της Χαμάς σημειώνοντας ότι προκαλεί εντάσεις στην περιοχή.

Κριτική άσκησε η Τερέζα Μέι, η οποία υποδέχεται σήμερα τον Ταγίπ Ερντογάν, με τον εκπρόσωπό της να δηλώνει «Ανησυχούμε πολύ για την κλίμακα της βίας. Η απώλεια ανθρωπίνων ζωών και ο μεγάλος αριθμός των Παλαιστινίων τραυματιών είναι τραγικός… Αυτή η βία είναι επιζήμια για τις ειρηνευτικές προσπάθειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από οποιαδήποτε περαιτέρω βία. Οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται, αλλά αυτές οι διαμαρτυρίες πρέπει να είναι ειρηνικές. Ανησυχούμε για το ενδεχόμενο εξτρεμιστικά στοιχεία να επιδιώξουν να εκμεταλλευθούν ειρηνικές διαμαρτυρίες προκειμένου να προωθήσουν τους δικούς τους σκοπούς. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τα σύνορά του… αλλά η χρήση αληθινών πυρών είναι βαθιά ανησυχητική».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λεντριάν, μιλώντας στο γαλλικό Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή «εκρηκτική» ασκώντας, παράλληλα, κριτική στο Ισραήλ. «Στηρίζουμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τέτοια επίπεδα βίας» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Ντιντιέ Ρέιντερς, κάλεσε την πρέσβη του Ισραήλ για εξηγήσεις μετά τις δηλώσεις της ότι όσοι πέθαναν την Δευτέρα ήταν «τρομοκράτες».

Εξηγήσεις ζητά και η Ιρλανδία, με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας να καλεί τον πρέσβη του Ισραήλ για να του εκφράσει το σοκ και την ανησυχία του.

O Αραβικός Σύνδεσμος ζήτησε σήμερα από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) να ξεκινήσει αμέσως έρευνα για «τα εγκλήματα της ισραηλινής κατοχής» εναντίον των Παλαιστινίων.

«Το Ισραήλ είναι μια καταπιεστική και δολοφονική οντότητα και οι πολιτικοί και ο στρατός του πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», αναφέρει ο Αμζάντ Σαμούτ, πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παναραβικού οργανισμού σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται ότι ακόμη και η Νότια Αφρική, μία χώρα στην οποία ίσχυσε για πολλά χρόνια το απάνθρωπο καθεστώς του Απαρτχάιντ, ήταν από τις πρώτες που καταδίκασαν τις δολοφονίες Παλαιστινίων, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεγάλη διαδήλωσε

Στο Κέιπ Τάουν μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία.

Απαντώντας στην κριτική το Ισραήλ συνεχίζει να επιρρίπτει όλες τις ευθύνες στη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους, ενώ οι Ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν ότι ο στρατός ήταν σε... θέση άμυνας και απάντησε σε πυρά από «τρομοκράτες».

Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι έχουν στοιχεία πως 24 από τους νεκρούς ήταν ταυτοποιημένοι τρομοκράτες.

#Hamas alone is responsible for the loss of life in the violent riots on the Israel-#Gaza fence. It has already acknowledged that many were its own operatives. pic.twitter.com/l3RJJ5ghUX

— Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 15 Μαΐου 2018