Παγετός το πρωί των Χριστουγέννων

Παγετός εκδηλώθηκε το ξημέρωμα των Χριστουγέννων, σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι χαμηλότερες ελάχιστες καταγράφηκαν στα Καλάβρυτα (-5.1 C), στη Βωβούσα Ιωαννίνων (-4.9 C), στην Τρίπολη (-4.8 C), στο Παρανέστι Δράμας (-4.7 C), στα Ιωάννινα (-4.6 C), στη Βουτύρω Καρπενησίου (-4.3 C), στην Ελεούσα Ιωαννίνων (-4.2 C) και στις Βρύζες Φωκίδας (-4.1 C).

Πηγή: Meteo.gr