To Πλωτό Εργαστήρι Δράσης και Θεωρίας στη Θάλασσα FLOATS (Floating Laboratory of Action and Theory at Sea) προσκαλεί σε ένα πολυσήμαντο, εκλεκτών ομιλητών/ριών, ανοιχτό στο κοινό συνέδριο για τη θάλασσα με τίτλο «Ουτοπίες στη θάλασσα: καταφύγιο, αντίσταση, έρευνα», που φιλοξενείται στη Λέσβο, στις 13-15 Ιουλίου.

Σκοπός του συνεδρίου, που αποτελεί τον πρώτο «σταθμό» μιας σειράς ανοιχτών συναντήσεων σε διάφορες πόλεις-λιμάνια του κόσμου, είναι να εξερευνήσει πώς αντιλαμβανόμαστε την υδάτινη πατρίδα μας στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, με «καταδύσεις» σε θέματα όπως το περιβάλλον, το προσφυγικό, η εργασία και η πολιτική, και να ανοίξει τις ιδέες του και τη συζήτηση αυτή στο ευρύ κοινό.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το FLOATS σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Θερινό του Σχολείο «Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα» και με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.