Όταν... ξύπνησε ήταν αργά

Σε «λήθαργο» βρισκόταν ο Παναθηναϊκός στην Μπασκόνια για περίπου τριάντα λεπτά, γνωρίζοντας τελικά την ήττα από την τοπική ομάδα με 86-77, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής για την Euroleague.

Έπειτα από το αποτέλεσμα αυτό, η ελληνική ομάδα υποχώρησε στο 5-4 (νίκες - ήττες) τη στιγμή που ο αντίπαλός της ανέβηκε στο 3-6. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε ότι έχει δυσκολίες να πάρει εκτός έδρας νίκες στη φετινή διοργάνωση (έχει επικρατήσει μόνο της Μπούντουτσνοστ).

An important win for @Baskonia pic.twitter.com/TljZ3ZDXYd

Στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης οι παίκτες του Παναθηναϊκού έμοιαζαν υπνωτισμένοι, καθώς δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους που φόρτωναν με περισσή ευκολία το «πράσινο» καλάθι, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμα και στους 18 πόντους.

Στο διάστημα αυτό, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να διατηρήσει επαφή με το σκορ, με ατομικές προσπάθειες των παικτών του, απέναντι όμως, στους πολύ καλά οργανωμένους και μαχητικούς στην άμυνα, γηπεδούχους.

Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» αφυπνίστηκαν, πίεσαν σκληρά στην άμυνά τους και κατέβασαν τη διαφορά στους 6 πόντους, διεκδικώντας ξανά τη νίκη στο ματς. Η Μπασκόνια όμως, δεν ήταν διατεθειμένη να χάσει ένα δικό της παιχνίδι και βοηθούμενη από τον χρόνο που λειτουργούσε υπέρ της, έφτασε τελικά σε μία σημαντική νίκη.

Defense to Offense!@LucaVildoza finishes off the transition play!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5oKQ8j0K1C

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Νοεμβρίου 2018