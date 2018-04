Όταν ξύπνησε ήταν αργά

Στο Κάουνας σταμάτησε το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού, καθώς η τοπική Ζαλγκίρις επικράτησε με 101-91, έκανε το 3-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια και πήρε αυτή το εισιτήριο για το φάιναλ φορ της Euroleague.

It is going to be some night in Kaunas...@bczalgiris are going to the Final Four! pic.twitter.com/Qo2BW5k99g

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Απριλίου 2018