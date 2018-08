Ολονύχτιες έρευνες για επιζώντες στη Γένοβα

Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια της αερογέφυρας που κατέρρευσε το μεσημέρι της Τρίτης στη Γένοβα προκειμένου να βρουν τυχόν κι άλλους επιζώντες συνεχίζουν να δίνουν οι διασώστες και οι πυροσβέστες. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, περιλαμβάνει 22 νεκρούς και 16 τραυματίες, με φόβους να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.

Πηγές της Πυροσβεστικής ωστόσο ανέβαζαν σε 35 τους νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, και έκαναν λόγο για περίπου 10 αγννούμενους εκτός απ’ τους 16 τραυματίες.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας αργά το απόγευμα της Τρίτης και μίλησε για «τεράστια τραγωδία».

Ο Κόντε επίσης ευχαρίστησε τους εκατοντάδες διασώστες που επιχειρούν στο σημείο.

#Genova #14agosto Per il traffico locale si consiglia di non percorrere le Autostrade e di fruire della viabilità ordinaria.

Si consiglia di evitare le aree limitrofe al #crolloponte per non essere d’intralcio alle operazioni di soccorso. pic.twitter.com/d5jKI9izBc

— Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 Αυγούστου 2018