Οι Scorpions... τσιμπούν ακόμη

Είχε πιο πολύ κόσμο και από τη συναυλία για τον Βασίλη Τσιτσάνη χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο για τους Scorpions. Είδατε;

Περισσότεροι από 40 χιλιάδες θεατές για ένα συγκρότημα απαρχαιωμένο, «τελειωμένο» καλλιτεχνικά θα έλεγα, ένα συγκρότημα το οποίο ωστόσο, άγνωστο γιατί, συγκινεί ακόμα το ελληνικό κοινό.

Και ας το έχει δει πιο πολλές φορές απ' όσες έχουν δει οι Αραβες κροίσοι τον Αντώνη Ρέμο στην Ψαρού, στη Μύκονο.

Αυτή τη φορά η εμφάνισή τους (θα) είχε μία διαφορά όμως, θα έπαιζε μαζί τους και μία συμφωνική ορχήστρα όπως (θα) νόμιζαν όλοι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Ελα όμως που δεν έγινε ακριβώς έτσι αφού στην πραγματικότητα είχαμε δύο διαφορετικές συναυλίες, πρώτα εμφανίστηκε η ΚΟΑ και μετά οι Scorpions.

Μικρό το κακό, το κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο υποδέχτηκε γύρω στις 10 με επευφημίες το γερμανικό συγκρότημα του ροκ με τις... πολλές επιτυχίες από το... πολύ μακρινό παρελθόν.

Τραγούδησε, χόρεψε και συγκινήθηκε για δύο ώρες με κομμάτια όπως τα Still Loving You, Wind of Change και Rock You Like a Hurricane.

EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Οϊμέ. Προσωπικά, μου έμοιαζαν κάπως αστείοι στη σκηνή, συμπαθείς μεν, δεν λέω, αλλά αδιάφοροι μουσικά, σαν καρικατούρες.

Ηταν και ένα κοινό άσχετο... Σχετικά με κανονικές ροκ συναυλίες (και όχι λόγω της μαζικότητας του live), ενδιαφέρον παρουσίαζε μετά από λίγο μόνο το θέαμα του κατάμεστου σταδίου και η ατμόσφαιρα.

EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Οι ίδιοι πάντως το απολάμβαναν, όπως όλες τις συναυλίες τους στην Ελλάδα. Εβαλαν και την ελληνική σημαία να κυματίζει στα video wall - πιο γραφικός πεθαίνεις.