Οι «Πρακτόρισσες 315» μάς μάραναν...

Πριν από λίγες μέρες κάποιοι που λένε ότι είναι αναρχικοί [τρομάρα τους] επιτέθηκαν στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο στα Εξάρχεια. Με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες. Δεν χωράνε, λένε, στην εθνική ταυτότητα, δεν θέλουν την εθνική αφήγηση, θέλουν να κάνουν τη ζωή τους [των ανθρώπων του βιβλιοπωλείου] δύσκολη. Η επίθεση σε βιβλιοπωλείο είναι πράξη φασιστική - τέλος. Ολοι αυτοί οι αστοιχείωτοι δεν έχουν καμία σχέση με την αναρχική ιδεολογία αλλά με άλλες, που δεν συνάδουν με τον αγωνιζόμενο άνθρωπο.

Ο Βαγγέλης Πισσίας, καθηγητής στα ΤΕΙ και ακτιβιστής, έγραψε κείμενο διαμαρτυρίας προς τους επιδρομείς, ελευθεριακός όμως ιστότοπος αρνήθηκε να το δημοσιεύσει - φανταστείτε από πόση αναρχική πολιτική φιλοσοφία διέπονται.

Να δούμε μερικά σημεία του μεστού κειμένου: «Να σπας βιτρίνες βιβλιοπωλείου εκ του ασφαλούς με "καταδρομικές επιθέσεις...", όπως με περισσή γελοιότητα αποκαλείς τη συγκεκριμένη "δράση" σου, να παριστάνεις τον τιμωρό του εθνικισμού, όταν εθνικισμό στη ζωή σου ευτυχώς δεν γνώρισες, εξόν από κάτι χρυσαυγίτικα κουρέλια που δεν τα πλησιάζεις, παράξενο αυτό, να ανεμίζεις τη σημαιούλα του ανερμάτιστου ατομικισμού σου, να βάζεις κουκουλίτσα για να κρύψεις όχι το πρόσωπο αλλά το προσωπείο σου, όταν άλλοι πέφτουν στο χώμα αλλού, σε τόπους στεριανούς και θαλασσινούς, που εσύ δεν διάβηκες ποτέ και που ποτέ δεν σκέφτηκες να πατήσεις εκεί το ποδαράκι σου (...)

Γνωρίζεις ότι ο ελληνικός εκδοτικός οίκος που δημοσίευσε έργα, γραμμένα σε ελληνικές φυλακές, ήταν ο τελευταίος στόχος σου; (...) Πού ήσουνα και πού είσαι τις μέρες αυτές, τέκνο ξιπασμένο της μεταμοντέρνας παγκοσμιοποίησης, όταν εκεί στη θάλασσα της Παλαιστίνης, στα άνυδρα χωράφια της, στα χαλάσματα των μικροπόλεών της, εκεί που στοιβάζονται δύο εκατομμύρια φυλακισμένες ψυχές, κάποιοι δίνουν τον δικό τους απλό, χωρίς τις πιρουέτες σου, δύσκολο αγώνα.

»Να τσακιστεί η Ελλάδα, η Παλαιστίνη, η Συρία, η Υεμένη, κάθε μικρή συνειδητή πατρίδα που δεν προσκυνά τη δική σου made in USA, made by AIPAC, made by Israel, made by Saoudi Arabia, made by FMI, made by money, μεταμοντέρνα παγκόσμια μεγαπατρίδα... γράφεις στο μικρομεγαλίστικο κείμενο "ανάληψης της πολιτικής σου ευθύνης"(...) Οσο για τις φωλιές της γνώσης που μας απέμειναν, όποιες κι αν είναι αυτές, άδικα πασχίζεις να τις καταστρέψεις. Η γραφή, το χαρτί, το καλαμάρι παραμένει το φιτίλι της ζωής όσων δεν θέλουν να κλειδώσουν στο μυαλό τους τα σκουπίδια, όσων το θέλουν ελεύθερο για να μπορεί να μαθαίνει και να σκέπτεται.

»(...) Μια βιτρίνα βιβλιοπωλείου που κοντά σαράντα χρόνια φύτεψε τη ρίζα του εκεί, άντε λεβέντη και την έσπασες. Πόσες άλλες όμως σκέφτεσαι με τον "καταδρομικό" σου οίστρο να σπάσεις, πόση οίηση, πόση αναίδεια, πόση ψευδαίσθηση, ώσπου να σπάσεις τη βιτρίνα του εαυτού σου (...) Ως "Ανθελληνίδα και Αναρχική" υπογράφεις το μανιφέστο σου, όμως, τόσο η ελληνική όσο και η αναρχική παράδοση είναι μεγάλες και περιεκτικές παραδόσεις όπως και άλλες πολλές. Κι αν νομίζεις πως σπάζοντας τη βιτρίνα του Μήτσου, του καλού και αγαπητού βιβλιοπώλη, κομίζεις γλαύκα και ορμή στα Εξάρχεια αλλού γι’ αλλού αρμενίζεις».

Την «επιδρομή» πέτυχαν οι «Πρακτόρισσες 315» - αλλιώς: τρεις λαλούν και δυο χορεύουν ή πιάσ’ τ’ αυγό και κούρευ’ το.

Η γνώση έχει πετάξει από τη χώρα - φύονται μόνο γνώμες [φρίκη].