Οι Πολωνοί το γόητρο, οι Ιάπωνες την πρόκριση

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ 0-1

Λαχτάρησαν αλλά τελικά, έστω κι αν έχασαν, προκρίθηκαν οι Ιάπωνες. Το γκολ του Μπεντνάρεκ στο 59΄ έδωσε νίκη γοήτρου στην Πολωνία, δεν ήταν όμως αρκετό να στείλει εκτός εκτός διοργάνωσης και τους Ιάπωνες.

Group H came down to the finest of margins. #JPN go through ahead of #SEN, with the Lions of Teranga eliminated on Fair Play points. pic.twitter.com/YCDk0hSWmL

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 28 Ιουνίου 2018