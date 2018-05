Οι «Νύχτες τρόμου» επέστρεψαν

Το ταξίδι του μεγαλύτερου κινηματογραφικού φεστιβάλ τρόμου, ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη με αφετηρία την Αθήνα για να ανοίξει πανιά σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ηράκλειο, Ρόδο, Πάτρα και άλλες πόλεις.

Βασική προτεραιότητα του πέμπτου Horrorant Film Festival «Νύχτες τρόμου» δεν είναι να παρουσιάσει στους θεατές του ταινίες λίγες ημέρες πριν τη κανονική τους διανομή, αλλά ταινίες που στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία να δουν στη μεγάλη οθόνη, όλες τους φυσικά σε πρώτη πανελλαδική προβολή, με κάποιες εκ των οποίων σε πρώτη πανευρωπαϊκή ή διεθνή πρεμιέρα.

Στο φετινό διαγωνιστικό συμμετέχουν 25 ταινίες από όλο το κόσμο (αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τη περσινή διοργάνωση), 12 από τις οποίες αποτελούν την παρθενική δημιουργία του εκάστοτε δημιουργού, και εκτός των βασικών βραβείων Horrorant, θα διεκδικήσουν, για πρώτη φορά φέτος, και το Horrorant First Look award.

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, «φέτος οι σημαντικότερες ταινίες της χρονιάς είχαν καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, και φυσικά δε θα μπορούσαμε να τις αγνοήσουμε, φέρνοντας στις «Νύχτες τρόμου» εξαιρετικές παραγωγές από Αργεντινή και Βραζιλία, Μεξικό και Χιλή.

»Χωρίς ίχνος υπερβολής, το ίδιο υπερήφανοι είμαστε και για τις 8 ελληνικές + 30 ξένες ταινίες μικρού μήκους, τα διαμαντάκια μας, οι οποίες επιλέχτηκαν προσεκτικά ανάμεσα από περίπου 500 υποβολές από νέους κινηματογραφιστές όλο το κόσμο, που αποδεικνύουν ότι το μέλλον του είδους διαφαίνεται λαμπρό».

Η επίσημη έναρξη έγινε με το Mon Mon Mon Monsters! του Giddens Ko. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι «Νύχτες Τρόμου» άνοιξαν με μια Ασιατική ταινία, ένα φιλμ τρόμου, όπου το bullying στα σχολεία αναμιγνύεται με το μεταφυσικό τρόμο, για να μας δείξει μία ανησυχητική εικόνα της σύγχρονης νεανικής κουλτούρας που φοβόμαστε να παραδεχτούμε ότι υπάρχει.

Ταινίας λήξης θα είναι το The Ranger, η οποία επιλέχτηκε και για το τέλος του αρχαιότερου ασιατικού κινηματογραφικού φεστιβάλ, Hong Kong International Film Festival. Κέρδισε το βραβείο κοινού στο Bucheon International Fantastic Film Festival. Ήταν υποψήφιο για τρία Asian Film Awards, ενώ κέρδισε και το Golden Horse award καλύτερων ηχητικών εφέ.

Η ευγένεια επιβάλλει να ξεκινήσουμε με τους “νέους”, με τις 12 δηλαδή ταινίες δημιουργών που δοκιμάζουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους, και καταφέρνουν να εντυπωσιάσουν.

Το ταξίδι ξεκινάει από τη κοντινή μας Ρουμανία και το The Wanderers του Dragos Buliga με τους Armand Assante και Lior Ashkenazi να γίνονται reality show ενώ κυνηγούν βρικόλακες στη Τρανσυλβανία! Από τη Ρωσία μας έρχεται το μυστηριακό The Envelope του Vladimir Markov, με έναν μικρό αλλά καταραμένο φάκελο να αποδεικνύεται μεγάλη κατάρα για το νεαρό Igor Lizengevich.

Μικρό αλλά θαυματουργό το Βέλγιο, μας φέρνει το Doubleplusungood, ένα θρίλερ εκδίκησης με γενναίες δόσεις θρησκευτικής φαντασίας σε σκηνοθεσία Marco Laguna. Περνάμε τα σύνορα για Γερμανία, όπου βρίσκουμε δυο ταινίες με μπόλικο αίμα μεν, αλλά με το χιούμορ να κυριαρχεί. Στο Skin Creepers του Ezra Tsegaye (ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα για να μας το παρουσιάσει) δυο αποτυχημένοι παραγωγοί προσπαθούν να γυρίσουν πορνό με μια δαιμονισμένη πρωταγωνίστρια, ενώ στο Snowflake των Adolfo J. Kolmerer & William James, δυο μικροκακοποιοί πέφτουν θύματα της φαντασίας ενός ερασιτέχνη σεναριογράφου – οδοντίατρου!

Ανηφορίζουμε στη Φινλανδία με τον Roope Olenius να ρίχνει τη Veera W. Vilo (τους οποίους θα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε στην Αθήνα) στα νύχια των κατοίκων ενός χωριού με… περίεργες παραδόσεις και συνήθειες, στο Tuftland. Στη ταινία του Fabien Delage, Cold Ground, δύο νεαροί δημοσιογράφοι ερευνούν μια περίεργη υπόθεση στα παγωμένα βουνά της Γαλλίας και καταλήγουν να εύχονται αυτό που θα τους σκοτώσει να είναι το κρύο!

Η περιοδεία στην Ευρώπη ολοκληρώνεται, που αλλού, στην βασίλισσα του τρόμου Ισπανία, απ’ όπου σας φέρνουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες, το ψυχολογικό θρίλερ Compulsión του Ángel González και το κατάμαυρο, σαδιστικό Framed του Marc Martínez, που μας παρουσιάζει μια όχι και τόσο μακρινή δυστοπική πραγματικότητα όπου ένα like έχει μεγαλύτερη αξία από μια ζωή.

Ώρα να περάσουμε τον Ατλαντικό, να περάσουμε και τον Ισημερινό και να ρίξουμε άγκυρα στη Βραζιλία, με τον Samuel Galli να παρουσιάζει μία από τις πιο άγριες ταινίες του φετινού φεστιβάλ, το εξορκιστικό Our Evil. Το ταξίδι των first look παραγωγών ολοκληρώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με το πολυσυζητημένο θρίλερ The Evil Within του αδικοχαμένου Andrew Getty να έρχεται για να αποδείξει ότι τα χρόνια που χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί δε πήγαν χαμένα, και τελειώνουμε φυσικά με το The Ranger της Jenn Wexler σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα, που θα ρίξει και την αυλαία στο 5ο Horrorant Film Festival με τον πιο punk slash τρόπο.

Οι νέοι είναι ωραίοι, αλλά οι παλιοί είναι… ακόμα καλύτεροι. Συνεχίζουμε τα ταξίδι μας ακολουθώντας αντίστροφη γεωγραφικά πορεία ξεκινώντας από εκεί που είχαμε μείνει, τις ΗΠΑ, με το τρομακτικά διασκεδαστικό Living Among Us του Brian A. Metcalf να μας μαθαίνει ότι δε πρέπει να εμπιστευόμαστε τους γείτονές μας… ειδικά αν αυτοί είναι βρικόλακες, ενώ ο Bobby Roe συνεχίζει το road trip στα στοιχειωμένα σπίτια με το The Houses October Built 2.

Περνάμε τα σύνορα για Μεξικό, εκεί όπου βρίσκουμε ακόμα ένα sequel, με τον Lex Ortega να παρουσιάζει τους τρομακτικούς μύθους της χώρας του μέσα από το México Bárbaro II, και το The Inhabitant του Guillermo Amoedo, ένα εξαιρετικό υβρίδιο ταινίας εξορκισμού, εισβολής και ληστείας.

Πάμε ακόμα πιο νότια και φτάνουμε στην Αργεντινή, τη χώρα που αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό και αυτή τη ποιότητα, δεν αργεί η ώρα που θα πάρει το στέμμα στο είδος. Από εκεί θα δούμε πέντε ταινίες, το What The Waters Left Behind των αδερφών Onetti που αναβιώνει με απόλυτη επιτυχία το αγαπημένο είδος των survival slasher, το θρίλερ παραφυσικού μυστηρίου Terrified του Demián Rugna για μια γειτονιά που δέχεται την επίσκεψη σκοτεινών δυνάμεων, το giallo Crystal Eyes (σε διεθνή πρεμιέρα) των Ezequiel Endelman & Leandro Montejano που μας μεταφέρει στο σκοτεινό κόσμο της μόδας, και το Luciferina του Gonzalo Calzada, μια “διαφορετική” ταινία εξορκισμού με άρωμα μυθολογίας. Δεν ήταν δυνατό να αφήσουμε τη Λατινική Αμερική χωρίς να σας φέρουμε το Trauma του Lucio A. Rojas, ένα σοκαριστικά βίαιο φιλμ για τη κακοποίηση και την εκδίκηση.

Το πέρασμα του Ειρηνικού μπορεί να είναι επικίνδυνο, όμως για μια ταινία σαν το Mon Mon Mon Monsters, σίγουρα αξίζει να το επιχειρήσουμε. Το καταπληκτικό φιλμ του Giddens Ko, καταφέρνει να προκαλέσει όχι μόνο το μάτι αλλά και το αίσθημα των θεατών, αξιοποιώντας ένα σοβαρό θέμα όπως το bullying με έναν άκρως πρωτότυπο τρόπο, ανακατεύοντας το horror exploitation με τον ασιατικό σουρεαλισμό, και το χιούμορ! Φυσικά δε θα μπορούσαμε να επιλέξουμε άλλη ταινία για να κηρύξει και την έναρξη του φεστιβάλ.

Φτάσαμε αισίως και στη δικιά μας πλευρά του χάρτη, με τον Ισπανό Víctor Matellano που πριν δυο χρόνια μας έδωσε το μεγάλο νικητή του φεστιβάλ, Vampyres, να επιστρέφει με κάτι αρκετά διαφορετικό, το Stop Over in Hell, ένα γουέστερν με γραφική βία και μοντέρνα κινηματογράφηση. Το ταξίδι ολοκληρώνεται στη γειτονιά μας, με τον Ιταλό Giordano Giulivi να μας παρουσιάζει το πολυβραβευμένο εγκεφαλικό θρίλερ μυστηρίου The Laplace’s Demon.