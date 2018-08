Οι νότες της αλληλεγγύης ήχησαν στο Σκοπευτήριο

Εάν υπάρχει κάτι θετικό που θα μας μείνει από την εθνική τραγωδία της 23ης Ιουλίου είναι το αναπάντεχα ευρύ κύμα αλληλεγγύης που αναδύθηκε από τα αποκαΐδια και οι πολυπληθείς δράσεις ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων με όποιο μέσο. Η εναλλακτική μουσική σκηνή της πρωτεύουσας, που έχει δώσει διαπιστευτήρια σε αμέτρητες άλλες περιπτώσεις, δεν θα μπορούσε να λείπει.

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου στο Σκοπευτήριο Καισαριανής γράφτηκε (ξανά) Ιστορία, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν το «παρών» στη συναυλία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές.

Πάνω στη σκηνή ροκ και χιπ χοπ συγκροτήματα, ανάμεσά τους και τρεις από τις πιο ιστορικές μπάντες της εναλλακτικής underground σκηνής, έδωσαν τον τόνο.

Κάτω από τη σκηνή οικογένειες, νέοι… κάθε ηλικίας, έφηβοι, μικρά παιδιά και άλλοι πολλοί εξέφρασαν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στους συνανθρώπους μας που δέχθηκαν το πιο ισχυρό πλήγμα από τη φωτιά στη Ραφήνα και στο Μάτι.

Μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα χιλιάδες κόσμου στήριξαν την πρωτοβουλία |

Στους χώρους του Σκοπευτηρίου υπήρχαν κουτιά ενίσχυσης, ενώ η προαιρετική συνεισφορά αλληλεγγύης ήταν πέντε ευρώ. Σύμφωνα, μάλιστα, με την ανακοίνωση των διοργανωτών, το ποσό που συγκεντρώθηκε ανέρχεται στα 57.256 ευρώ.

Από τα χρήματα αυτά πληρώθηκαν 9.903 ευρώ για την αγορά προϊόντων, λειτουργικά έξοδα και αναλώσιμα, συνεπώς το τελικό ποσό που θα διατεθεί στους πυρόπληκτους είναι 47.353 ευρώ.

Τα χρήματα αυτά, μάλιστα, θα διατεθούν απευθείας στους κατοίκους χωρίς τη μεσολάβηση φορέων, οργανώσεων κ.λπ.

Καθόλου άσχημα για μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά μέσα σε πέντε ημέρες.

Πώς ξεκίνησε

Οι ιστορικοί The Last Drive πάντα μπροστάρηδες σε δράσεις αλληλεγγύης |

Ηταν 28 Ιουλίου το απόγευμα όταν οι «τοίχοι» των χρηστών του facebook και άλλων μέσων δικτύωσης άρχισαν να γεμίζουν με το μήνυμα.

«Την Τετάρτη 1η Αυγούστου Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης στο Σκοπευτήριο Καισαριανής. Συμμετέχουν οι Nightstalker, The Last Drive, Panx Romana, 1000mods, Fundaracar, Θραξ Πανκc, Razastarr, Ψυχόδραμα 07, Anser X Eversor, Λόγος Τιμής, JK One X DJ Wheel M».

Ηταν τέτοια η ανταπόκριση του κόσμου ώστε οι αμέτρητες κοινοποιήσεις και το hashtag #forthevictimsoffire κυριολεκτικά «σκέπασαν» κάθε άλλη ανάρτηση στο facebook.

Μέλος της ομάδας που υλοποίησε την πρωτοβουλία μίλησε αποκλειστικά στην «Εφ.Συν.» και μας ενημέρωσε ότι η ιδέα γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου, όταν επαγγελματίες του μουσικού χώρου, πολίτες και αλληλέγγυοι, όλοι με κοντινά τους πρόσωπα να έχουν πληγεί από την καταστροφή, αποφάσισαν να στήσουν τη συναυλία.

Μέσα σε επτά μόλις ημέρες η εκδήλωση και, κυρίως, ο σκοπός της διαδόθηκε αστραπιαία, παρά την ελάχιστη προβολή που είχε στα μέσα ενημέρωσης.

Αλλωστε τα περισσότερα ΜΜΕ προτίμησαν να κανιβαλίσουν πάνω στα πτώματα των συνανθρώπων μας και την τεράστια φυσική καταστροφή.

«Δεν είμαστε ούτε δύο ούτε πέντε ούτε 10 άτομα. Πάνω από 150 άνθρωποι συνολικά συμμετέχουν ως αλληλέγγυοι, προσφέροντας ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ την εργασία τους, ώστε αυτή η εκδήλωση να καταστεί εφικτή. Δεν είμαστε μονάδες, δεν είμαστε εταιρεία, ούτε μουσικό φεστιβάλ. Είμαστε μια ομάδα που συστάθηκε για να στηρίξει με κάθε της δύναμη τους συνανθρώπους μας και ζωάκια που το έχουν ανάγκη, και ενωμένοι προχωράμε σε αυτό», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές στη σελίδα τους στο facebook.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Πανκ, ροκ και χιπ χοπ στον αγώνα για στήριξη των πληγέντων |

Φτάνοντας στην 1η Αυγούστου η περιρρέουσα ατμόσφαιρα εξέπεμπε αισιοδοξία, η οποία επιβεβαιώθηκε από νωρίς το απόγευμα όταν πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει στο Σκοπευτήριο.

Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, το κοινό ξεπέρασε κάθε προσδοκία (περισσότεροι από 20.000) και τα συνθήματα περί έμπρακτης αλληλεγγύης κυριάρχησαν στον ιστορικό αυτό χώρο.

Ολες οι μπάντες ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες από το ζήτημα, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι από τους μουσικούς που λύγισαν και ξέσπασαν σε κλάματα στα παρασκήνια τόσο για το μέγεθος της καταστροφής όσο και για την ανταπόκριση του κόσμου.

Πληροφορούμαστε, άλλωστε, ότι όταν οι διοργανωτές επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μια μπάντα για να συμμετάσχει στη συναυλία, πέτυχαν τα μέλη της στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Μάκρης να προσφέρουν αφιλοκερδή εργασία στους πυρόπληκτους.

Και το αποτέλεσμα ήταν άκρως εντυπωσιακό, καθώς μια πρωτοβουλία που κράτησε, ουσιαστικά, πέντε ημέρες, χωρίς πάτρωνες και όψιμους διαφημιστές, κατάφερε να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Τα συνθήματα αλληλεγγύης και στήριξης κυριάρχησαν στον ιστορικό χώρο |

Οι διοργανωτές ήδη ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει οι επαφές με τους κατοίκους για την απόδοση των χρημάτων, ενώ η πρωτοβουλία έχει δεσμευτεί να ενημερώνει το κοινό για την πορεία της διαδικασίας με ανακοινώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ακόμη και για το τελευταίο ευρώ.

Στη σελίδα της στο facebook, άλλωστε, η πρωτοβουλία παρέχει και ηλεκτρονική διεύθυνση για όποιον θέλει να ενημερωθεί νομικά για τις διαδικασίες.

Το συμπέρασμα; Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας και η μουσική μπορεί να γίνει η «σφαίρα» μας.

Ενα μήνυμα και μία ζωγραφιά από παιδικό χέρι, όπως εντοπίστηκε μέσα σε κουτί ενίσχυσης |

«Αγαπητοί συνάνθρωποι, σας εύχομαι καλό κουράγιο! Να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας!!! Καλό Κουράγιο, με αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παιδικό σκίτσο που βρέθηκε μέσα σε κάποιο από τα κουτιά συνεισφοράς.

Γι’ αυτό δεν γίνονται όλα άλλωστε;